Verfolgungsjagd: BMW rast mit Tempo 189 durch Orte im Norden

Foto: Frank May / picture alliance / Frank May

Dassendorf/Kollow. Der Versuch einer Verkehrskontrolle endete in der Nacht zum Freitag, 1. Juli, in einer wilden Verfolgungsjagd: Gegen Mitternacht wollten Polizisten in Höhe des Dassendorfer Kreuzes einen blauen 3er-BMW mit RZ-Kennzeichen überprüfen, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Schwarzenbek fuhr. Doch der BMW war so schnell, dass es den Beamten nicht gelang, aufzuschließen. Erst in Brunstorf verlangsamte der BMW seine Fahrt, überholte zwei Autos und einen Linienbus und raste weiter. Die digitale Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang zeigte 189 Stundenkilometer an, als der BMW sie passierte.

Fahrer ignoriert Verkehrskontrolle und rast davon

Die Stopp-Aufforderungen der Polizei ignorierte der Fahrer, bremste dann jedoch in Höhe des Aldi-Marktes so abrupt ab, dass die Polizisten nur durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß vermeiden konnten. Mit durchdrehenden Reifen raste die Limousine dann über die Gülzower Straße nach Kollow weiter, wo die Polizisten den Sichtkontakt verloren. Wer Angaben zum Fahrer machen kann oder durch den BMW gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter 0 41 52/8 00 30 bei der Polizei in Geesthacht zu melden.