Schläger verletzt 31-Jährigen aus Siebeneichen

Schwarzenbek. Zwischenfall am Rande des Schwarzenbeker Weinfests: Ein 31-Jähriger aus Siebeneichen hat sich jetzt an den Vorstand der Wirtschaftlichen Vereinigung gewandt, die das Fest ausgerichtet hat. Am Sonnabend, 18. Juni, saß der Mann gegen 22.30 Uhr gemeinsam mit einer Bekannten – seiner Exfreundin, von der er sich vor sechs Jahren getrennt hat – auf einem großen Poller vor der Raiffeisenbank. Dann soll der aktuelle Freund der Frau den Siebeneichener unvermittelt angegriffen und den 31-Jährigen mit einem Faustschlag zu Boden gebracht haben.

Anschließend soll er weiter auf ihn eingeprügelt haben, bevor er endlich von seinem Opfer abließ. Der Siebeneichener erstattete Anzeige, ließ sich später auch im Krankenhaus behandeln.

Opfer hat sich an die Organisatoren des Weinfests Schwarzenbek gewandt

„Der Mann hat sich an uns gewandt, weil er Zeugen benötigt. Angeblich sei er von dem Poller gefallen ohne Zutun eines Angreifers. Wir wollen der Polizei bei der Aufklärung des Sachverhalts helfen. Wir selbst haben leider kein Videomaterial von dem Bereich. Auch die Kamera der Raiba ist nicht in diese Richtung ausgerichtet“, sagt die WVS-Vorsitzende Doris Lehmann, die den Vorfall angesichts des sonst friedlichen Verlaufs der Feier bedauert. Hinweise an die Polizei unter 04151/889 40.