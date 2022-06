Liedertafel Schwarzenbek: Gemischter Chor startet mit Deutsch-Pop wieder durch

Schwarzenbek. „Junimond“ von Rio Reiser, „Wie schön Du bist“ von Sarah Connor und „Applaus, Applaus“ von den Sportfreunden Stiller zählen zu den neuen Stücken, die der gemischte Chor „Liedertafel Schwarzenbek“ im Repertoire hat. „Wir proben jetzt wieder in Präsenz in der Mensa der Grundschule Cesenaticostraße. Das ist gut für das Gemeinschaftsgefühl. In der Corona-Zeit haben wir viel digitalen Einzelunterricht mit unserem Chorleiter Markus Götze per Zoom-Konferenzen gehabt“, berichtet die Vorsitzende Jasmin Schmidt.

Diese Schulungen dienten der Stimmbildung der Sängerinnen und Sänger. „Wir haben in den vergangenen Jahren großen Wert darauf gelegt, dass wir modernere Lieder in unser Repertoire aufnehmen, um Mitglieder zu gewinnen. Deutsch-Pop passt gut zu uns“, so die Vorsitzende.

Aktuell hat der Chor noch 36 aktive Sänger und Sängerinnen. Vor der Pandemie waren es rund 40. Insgesamt sind es mehr als 70 Mitglieder, die allerdings zum überwiegenden Teil fördernd tätig sind. Erstmals seit langer Zeit geben die Sängerinnen und Sänger jetzt wieder ein Sommerkonzert. Los geht es am Sonntag, 3. Juli, um 18 Uhr im Franziskus-Haus, Markt 5 in Schwarzenbek. Der Eintritt dazu ist frei.