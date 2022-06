Fünf Teams aus dem Kreis Herzogtum bekommen je 500 Euro

Schwarzenbek. Anfang 2021 hat der Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) erneut einen Wettbewerb unter dem Motto „Mein Team macht das Sportabzeichen“ ausgeschrieben. Die Resonanz auf diese Ausschreibung war trotz der coronabedingten Einschränkungen beeindruckend. Landesweit haben sich 223 Mannschaften − von den „Turnmäusen“ bis hin zur Senioren-Gymnastik − teilgenommen und für das Deutsche Sportabzeichen trainiert.

Vor Kurzem wurden die Gewinnerteams per Los ermittelt. Dank der Förderung dieses Wettbewerbes durch die Sparkassen in Schleswig-Holstein und mit zusätzlicher Unterstützung des Landessportverbandes können an 48 Mannschaften/Teams (26 Kinder/Jugendliche, 22 Erwachsene) Geldpreise in Höhe von je 500 Euro für die Mannschaftskasse vergeben werden.

Gleich zwei Teams vom VfL Grünhof-Tesperhude haben Losglück

Gleich fünf Teams aus dem Herzogtum Lauenburg hatten das Losglück auf ihrer Seite: „Die Klönschnackerinnen (SSV Horst/ Brunsmark), „Schwarzenbeker Panther“ (TSV Schwarzenbek), „Die Turnmäuse“ (VfL Geesthacht) sowie „Team Volleyball“ und „Team Malte“, beide beim VfL Grünhof-Tesperhude.

Stephanie Arenz, Kreissportabzeichenobfrau, ist positiv überrascht von der großen Resonanz: „Sport macht gemeinsam besonders viel Spaß. Dass es beim Deutschen Sportabzeichen neben den Wettbewerben für Vereine und Schulen nun auch einen eigenen Wettbewerb für Teams und Mannschaften gibt, ist großartig.“ Ganz nebenbei würden dabei auch Fähigkeiten gestärkt, die für den Mannschaftssport wichtig seien. Dazu zählen Koordination, Kondition, Kraft und Ausdauer.

Kindern und Erwachsenen die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten ermöglichen

Für Torben Dethof, Filialleiter der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg in Geesthacht und selbst leidenschaftlicher Fußballer, ist die Förderung des Team-Wettbewerbs im Rahmen des Deutschen Sportabzeichens ein wichtiges Anliegen. „Die Sparkassen in Schleswig-Holstein fördern das Sportabzeichen und vor allem die unterschiedlichen Wettbewerbe schon seit mehreren Jahren. Wir halten es für sehr wichtig, Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Teilnahme an sportlichen Aktivitäten zu ermöglichen“, betonte er bei der Preisverleihung.

Das Training für das Deutsche Sportabzeichen, das sich an den motorischen Grundfähigkeiten orientiert, sei ein ideales Angebot im Breitensport, so Dethof weiter.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Knapp 17.000 legten in Schleswig-Holstein das Sportabzeichen ab

Im Kreis Herzogtum Lauenburg legten im vergangenen Jahr 808 Kinder und 501 Erwachsene das Sportabzeichen ab. Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein in 2021 knapp 17.000 Sportabzeichen an Kinder, Jugendliche und Erwachsene verliehen.

Das Deutsche Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es kann pro Kalenderjahr einmal erworben und beurkundet werden. Es ist die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und wird als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. Die zu erbringenden Leistungen orientieren sich am Alter der Teilnehmer.