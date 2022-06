Digital-Patinnen geben für Landfrauen Handy-Seminare

Wie funktioniert eigentlich so ein Smartphone? Was tun, wenn es nicht so will, wie ich? Bei den Landfrauen gibt es Antworten.

Schwarzenbek. Im Bereich der sozialen Arbeit würde man dies als gelungenes, niedrigschwelliges Angebot bezeichnen. Bei den im Landfrauenverein Schwarzenbek und Umgebung organisierten Damen heißt es schlicht Kaffeeplausch. 35 Landfrauen hatten sich dazu in der Eisdiele Opa Peters (Lauenburger Straße 29) getroffen, um mehr über das Unternehmen zu erfahren, das 2021 den Wirtschaftspreis der Wirtschaftlichen Vereinigung Schwarzenbek (WVS) erhalten hatte. Dazu gab es nicht nur leckeres Eis, sondern auch Tipps zur Smartphone-Nutzung.

Digital-Patinnen helfen anderen bei der Smartphone-Nutzung

Die Idee dazu entstand 2021 auf Grund der Erfahrungen in der Corona-Pandemie auf Landesebene. In Kooperation mit dem Breitbandkompetenzzentrum des Landes (BKZ.SH) wurden in einem Pilotprojekt Landfrauen geschult, ihre Kenntnisse als Digital-Patin an andere weiterzugeben. Eine von fünf neuen Expertinnen im Schwarzenbeker Verein ist Heidi Thiessel-Müller. „Gerade viele Ältere haben die Sorge, etwas falsch zu machen oder brauchen einfach nur ein wenig Unterstützung“, sagt Thiessel-Müller, die auch Mitglied im Teamvorstand der Schwarzenbeker Landfrauen ist.

„Wir bieten jetzt den Damen an, jederzeit kleinen Kreis Fragen rund um das Smartphone zu klären. Wir setzen uns entweder am Rande von Veranstaltungen zusammen oder treffen uns gemütlich auf einen Kaffee, um einige Anwendungen zu üben. Auch bei unserer diesjährigen Landfrauenreise im Juni nach Münster wird es zahlreiche Gelegenheiten geben, die Damen zu unterstützen, im Umgang mit dem Smartphone sicherer zu werden“, so die Expertin. Zuvor hatte es in den Vereinen bereits ähnliche Veranstaltungen mit externen Referenten gegeben. Jetzt übernehmen die Landfrauen diese Aufgabe selber. 20 Vereinsmitglieder wurden im Kreisgebiet zu Digitalen Patinnen qualifiziert.

Wenn sich die Unterstützung in kleinen Gruppen mit maximal drei Teilnehmerinnen bewährt, wollen die Digital-Patinnen so weiterarbeiten. „Eventuell bieten wir auch Schulungen für einen größeren Personenkreis bis maximal zehn Personen an. Dann aber für Damen, die im Umgang mit dem Smartphone oder Tablet schon sicher sind, aber noch dazu lernen möchten“, sagt Heidi Thiessel-Müller.

So halten Landfrauenvereinen jetzt Kontakt zu Mitgliedern

Doch Smartphone oder Tablet zu beherrschen, reicht für die Vereinsarbeit nicht aus. Im Schwarzenbeker Verein sind 200 Landfrauen Mitglied, der Kreisverband mit neun Ortsvereinen zählt 1800 Mitglieder, landesweit sind es sogar 30.000 in 168 Ortsvereinen. Bildungsarbeit und Veranstaltungsangebote fanden bis 2019 vorwiegend als Präsenzveranstaltung statt. Um in der Pandemiezeit den Kontakt zu den Mitgliedern nicht zu verlieren, mussten sich die Vereine digital neu aufstellen. „Welche digitalen Kommunikationstools eignen sich am besten für die interne und externe Vereinskommunikation? Wie kann ich Mitglieder für meinen Verein auch digital gewinnen?“, erinnert sich Thiessel-Müller an nur einige der Fragen, die sich dem Vorstand damals stellten.

Der Berkenthiner Landfrauenverein übernahm schließlich die Initiative und warb gemeinsam mit dem Kreisverband Fördermittel des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ein. Damit konnte eine Schulungsreihe im Rahmen des Förderprojektes „digital vernetzt -- Frauen im Ehrenamt stärken“ angeboten werden. Die Schulung nutzten auch Schwarzenbeker Landfrauen und bildeten sich in der Anwendung von digitaler Technik und Software weiter. Seit Januar 2022 gab es insgesamt zwölf zumeist ganztägige Schulungen zu Themen wie Word, Excel und Power Point, aber auch zum Thema Vereinsverwaltung, Kassenführung, Pflege einer Website, Projektmanagement, Erstellung von Flyern oder auch Bildgestaltung mit dem Programm Gimp und noch einiges mehr. „Wir fühlen und jetzt fit für die digitalen Herausforderungen der Zukunft“, sagt Heidi Thiessel-Müller und hofft, dass möglichst bald alle Landfrauen sicher mit ihrem Smartphone oder Tablet umgehen können.

Aktuell bieten Landeslandfrauenverband und BKZ.SH am 3. und 10. Juni an der Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg in Steinbergkirche zwei weitere Qualifizierungstermine an. Die Kosten für beide Termine betragen 50 Euro.