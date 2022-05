Kupfer und Diesel gestohlen von Baustellen: Polizei sucht Zeugen

Büchen/Müssen. Sind es die weiter steigenden Rohstoff- und Baustoffpreise? Oder der starke Mangel an dringend benötigten Kabeln, die Langfinger derzeit vermehrt zuschlagen lassen? Die Polizei Büchen ermittelt aktuell in drei Fällen von Baustellendiebstählen. Die Beamten hoffen, dass Zeugen die Aufklärung voranbringen.

Täter stehlen neben Kupfer auch Dieseltreibstoff

Von den Baustellen Großer Sandkamp und Wiesengrund sind seit 3. März mehrfach Kupferkabel in verschiedenen Längen verschwunden An der Straße Wiesengrund haben Diebe zudem Dieselkraftstoff aus geparkten Baumaschinen abgezapft. Auch in Müssen haben Diebe zugeschlagen. Zwischen 1. und 6. Mai sind von einer Baustelle an der Pferdekoppel einige Meter Kupferkabel entwendet worden. Die Diebe drangen, wie in Büchen, in die Rohbauten ein, um die Kabel zu stehlen.

„Das Baumaterial ist in Rohbauten abgeladen worden, der Diebstahl wurde offenbar erst bemerkt, als die Kabel benötigt wurden“, erläutert Polizeisprecherin Jacqueline Fischer die langen Zeiträume. Das macht die Zeugensuche schwierig. „Möglicherweise haben Passanten ja Transporter zu ungewöhnlichen Zeiten auf Baustellen beobachtet.“ Wer der Polizei helfen kann, wählt 04155/498 90.