Schwarzenbek Wo Mütter in Not Halt und Hilfe finden

Mutter-Kind-Haus Schwarzenbek feiert zehnjähriges Bestehen: Gründerin Britta Manzke übergibt das Amt an Theresa Nowak.

Seit zehn Jahren gibt es das Mutter-Kind-Haus in Schwarzenbek. Was diese Einrichtung so einmalig macht.