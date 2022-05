Versuchte Einbrüche im Passagetreff in Schwarzenbeck – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben versucht, in Geschäfte im Passagetreff einzubrechen. Erfolglos – ebenso wie die Spurensuche der Polizei.

Am Wochenende haben unbekannte Täter versucht, in Geschäfte im Passagetreff einzubrechen.

Schwarzenbek. Unbekannte haben versucht, in zwei Geschäfte und ein Corona-Testzentrum im Passagetreff zwischen Schmiedestraße und Lauenburger Straße in Schwarzenbek einzubrechen. Die Taten ereigneten sich bereits am vergangenen Wochenende.

Die Spurensuche brachte aber keinen Erfolg. Deshalb sucht die Polizei jetzt Zeugen. In keinem Fall gelang es den Tätern, in die gut gesicherten Geschäfte einzudringen. Die Einbruchsversuche hinterließen aber Schäden, die sich nach Polizeischätzungen auf 2000 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Kripo Geesthacht unter Telefon 04152/8 00 30 entgegen.