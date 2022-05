Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Grundschule Breitenfelde

Breitenfelde. Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in die Grundschule an der Schulstraße in Breitenfelde und in einen Imbiss an der nicht weit entfernten Straße Am Wattelsberg eingebrochen. Beide Taten wurden in der Nacht von Freitag, 6. Mai, auf Sonnabend, 7. Mai, verübt, wie Sandra Kilian, Sprecherin der Polizei Ratzeburg, am Montag mitteilte.

Die Täter brachen eine Tür der Grundschule auf und erbeuteten diverse elektronische Geräte wie Laptops und Beamer. „Zur genauen Höhe des Stehlgutes können noch keine Angaben gemacht werden“, so die Polizeisprecherin.

Polizei Ratzeburg sucht Zeugen

Im gleichen Tatzeitraum wurde auch in einem nahe gelegenen Imbiss eingebrochen. Auch hier wurde eine verschlossene Tür gewaltsam geöffnet. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04541/80 90 zu melden.