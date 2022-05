Warum ist der Specht bunt? Führung im Herzogtum gibt Antwort

Sein wissenschaftlicher Name „Dendrocopos major“ heißt übersetzt großer Baumhämmerer. Nicht zu unrecht, denn der Buntspecht, hier mit Futter vor seiner Baumhöhle, ist über weite Strecken zu hören.

Mölln. Singt die Nachtigall eigentlich immer nur nachts? Warum ist die Nessel taub und der Specht bunt? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es bis Ende Mai bei Workshops, Wanderungen und Vorträgen im Rahmen des Aktionsmonats Naturerlebnis. 2006 gab es erstmals eine Aktionswoche mit damals 72 Veranstaltungen, mittlerweile sind es landesweit mehr als 700 Aktionen binnen eines Monats.

Begonnen hat der Aktionsmonat bereits am 1. Mai mit einer Führung durchs Hellbachtal bei Lehmrade. Auf Naturliebhaber warten jedoch noch 21 weitere Angebote im Herzogtum Lauenburg, die gemeinsam von den schleswig-holsteinischen Sparkassen, der Stiftung Naturschutz, des Landesverbandes der Volkshochschulen sowie dem Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR) ermöglicht werden.

Aktionsmonat Naturerlebnis ist ein Angebot, um die Natur zu entdecken

„Der Aktionsmonat ist ein tolles Angebot, um unsere heimische Natur auf erlebnisreiche Weise zu entdecken und zu erkunden. Wenn man die Natur hautnah erlebt und sie in ihrer Vielfältigkeit zu schätzen weiß, wird man sie auch nachhaltig schützen“, sagt Möllns Filialdirektor Oliver Luthardt zur Motivation der Kreissparkassen.

Paulina Wolf von der Stiftung Naturschutz ergänzt: „Wer an den Veranstaltungen teilnimmt, merkt schnell, dass alle Prozesse der Natur miteinander zusammenhängen. Eine faszinierende und bereichernde Erfahrung.“

Kräuterwanderungen mit Verkostung

Am heutigen Freitag, 6. Mai, führt von 16 bis 18 Uhr Reinhard Degener vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) durch den Behlendorfer Wald (Anmeldung: r.degener@bund-luebeck.de, kostenfrei). Am Sonnabend, 7. Mai, lädt Försterin Traute Tockhorn-Kruckow um 14 Uhr zur Kräuterwanderung mit Verkostung ein (Anmeldung: 01 72/603 55 87 oder walderlebniswelt@t-online.de, Kosten: 20 Euro).

Eine weitere Exkursion mit Tockhorn-Kruckow im Naturschutzgebiet Hohes Elbufer folgt am Sonnabend, 15. Mai (Start: 14.30, Kosten: 3 Euro). Am selben Tag sowie am 29. Mai lädt Sigrid Glunz um 11 Uhr zur Wanderung rund um Basthorst ein (Anmeldung: sigrid.glunz@web.de, Kosten: 4 Euro) und um 15.30 Uhr gibt es Waldgeschichten im Fredeburger Forst mit Martina Kallenberg (Anmeldung: kallenberg@kreis-rz.de, 4 Euro).

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anleitung für naturnahe Gärten

Die Nachtigall steht im Mittelpunkt einer Führung entlang des ­Elbe-Lübeck-Kanals am Dienstag, 10. Mai. Um 19.30 Uhr startet Naturparkführerin Nora Wuttke an der Kanalbrücke in Mölln (Ameldung: roesen@kreiz-rz.de, 4 Euro).

Wie man seinen Garten in ein kleines Paradies für Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen und Libellen verwandelt, erläutert Britta Lehnert vom Imkerverein Schwarzenbek am Montag, 16. Mai. Der Workshop in den Räumen der Volkshochschule Schwarzenbek beginnt um 18 Uhr (Anmeldung: info@vhs-schwarzenbek.de, Kosten: 12 Euro)

Auf der Spur des weißen Goldes auf der Alten Salzstraße

Warum die Nessel taub ist und wie die Vögel zu ihren Federn kamen, erfahren Teilnehmer eines Erzählspaziergangs im Möllner Naturpark Uhlenkolk am Sonnabend, 22. Mai. Die Wanderung, die um 14 Uhr beginnt, eignet sich auch für Kinder (Anmeldung: frauke@poehlsen.eu, Kosten: 12/6 Euro).

Auf die Spur des weißen Goldes begibt sich am Sonnabend, 29. Mai, Torsten Kubbe entlang der Alten Salzstraße und des Stecknitzkanals (4 Euro), bevor Lutz Fähser und Heinz Klöser vom BUND am Sonntag, 30. Mai, bei einem Spaziergang im Ritzerauer Forst um 11 Uhr den Wald der Zukunft in Zeiten der Klimakrise thematisieren (Anmeldung: Lutz.Faehser@bund-rz.de).

Weitere Angebote, Beschreibungen der Führungen und der Anfahrt gibt es unter www.aktion-naturerlebnis.de. Für alle Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.