Liedertafel Schwarzenbek: Gemischter Chor freut sich auf Proben ohne Zoom

Schwarzenbek. Endlich kehrt wieder etwas Normalität in die Chorarbeit der Schwarzenbeker Liedertafel ein. Bei der Mitgliederversammlung in Schröders Hotel trafen sich 34 von 48 aktiven Sängern und Sängerinnen. Die Vorsitzende Jasmin Schmidt wurde für drei Jahre wiedergewählt. Ehrungen standen im Mittelpunkt der Versammlung.

Hannelore Lausen wurde für 30-jähriges Singen im Chor ausgezeichnet. Renate Reimers erhielt für 25 Jahre eine Urkunde des Sängerbundes Schleswig Holstein. 20 Jahre sind Britta Schnigge und Ute Schwegmann dabei, 15 Jahre Jürgen Döring und Thorsten Schmidt. Auf zehn Jahre Chorarbeit können Andreas Bülck, Edith Ekruth und Gudrun Kock zurückblicken.

Viel Lob gab es für die Vorsitzende Jasmin Schmidt, die seit 15 Jahren an der Spitze der Liedertafel steht. Sie hatte damals das Amt vom Ehrenvorsitzenden Lothar Scheunemann übernommen. Im Amt bestätigt wurde auch Schriftführerin Kerstin Langnickel.

Derzeit gibt es 73 Mitglieder in der Liedertafel, darunter 48 Aktive sowie 25 Fördermitglieder und Einzelspender. Jasmin Schmidt erinnerte an die vergangenen zwei Jahre, in denen sich der Chor viele Monate lang nicht oder nur mit großem Abstand zueinander zu den wöchentlichen Proben treffen konnte. Chorleiter Markus Götze hatte auch Zoom-Proben angeboten. Die Stücke, die die Liedertafel singt, werden meist vierstimmig eingeübt. Große Enttäuschung gab es, weil das Adventskonzert, dessen Generalprobe noch einen Tag zuvor stattgefunden hatte, ausfallen musste. Nicht ausgefallen ist die Teilnahme im Sommer an der bundesweiten Kampagne Stadtradeln. 19 Mitglieder der Liedertafel hatten mitgemacht und insgesamt 9399 Kilometer geradelt. Das bedeutete der erste Platz für die Sängerinnen und Sänger der Liedertafel. Zu den kommenden Aktivitäten gehören ein Chorausflug im Juni sowie die Chorfreizeit im November in Plön. Auch das Adventskonzert am 27. November steht fest im Terminkalender.