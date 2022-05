Backsteingotik und ein einladender Marktplatz mit grünen Inseln: So schön ist es in der polnischen Stadt Kartuzy (Karthaus), mit der das Gymnasium Schwarzenbek seit 2017 eine Partnerschaft und einen regen Austausch pflegt. Jetzt sucht auch die Europastadt Schwarzenbek selbst einen neuen Partner in Osteuropa.