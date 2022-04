Nach zwei Jahren coronabedingter Pause werden unter der Europabrücke die Regler wieder hochgefahren. Was die Besucher erwartet.

Aral Open Schwarzenbek: Den Auftakt zu den vier Konzerten machen am Sonnabend die Move Maniaxx.

Aral Open Schwarzenbek Open Air startet mit Partyband Move Maniaxx in den Mai

Schwarzenbek. So kann man auch in den Mai tanzen: Open Air und mit jeder Menge Gute-Laune-Musik, die live und kostenfrei geboten. Am Sonnabend, 30. April, beginnt nach zweijähriger coronabedingter Pause die neue Konzertsaison im Schwarzenbeker Stadtpark unter der Brücke. Um 20 Uhr stehen die „Move Maniaxx“ bei den Aral Open Schwarzenbek auf der Bühne. Die Kieler Partyband ist bekannt für ihre extrovertierte Bühnenshow und ein Stammgast bei den Konzerte im Schwarzenbeker Stadtpark.

Aral Open Schwarzenbek starteten als „Krach am Bach“

Mit „Krach am Bach“ zur Einweihung des Stadtparks fing alles an. Das war 1999. Damals spielten die Crazy Crackers aus Reinbek vor 500 Zuschauern. Ein Jahr später wurde daraus ein regelmäßiges Kulturevent. Unter der Brücke im Stadtpark spielten im Sommer des Jahres 2000 sechs Bands.

Ein Jahr später wurde Aral der Hauptsponsor der Open-Air-Konzerte und ist seitdem Namensgeber. Der 20. Geburtstag der Konzertreihe, der eigentlich 2020 gefeiert werden sollte, musste wegen der Kontaktbeschränkungen und Hygieneregeln abgesagt werden.

Insgesamt sind in diesem Jahr vier Konzerte geplant: Neben den Move Maniaxx stehen die Coverbands Bon Scott (11. Juni), Die Toten Ärzte (9. Juli) und die Atomic Playboys (13. August) auf der Bühne. Die steht nicht mehr zwischen den Brückenpfeilern, sondern auf der Rückseite des Parkplatzes.