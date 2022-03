Mit dem Gang durch das Schlauchspalier endete für Lea Tessendorff die Zeit bei der Brunstorfer „Löschbande“. Die Zehnjährige will nun bei der Jugendfeuerwehr in Dassendorf weitermachen.

35 Kinder sind in der Nachwuchsabteilung „Löschbande“ aktiv. Fünf Mädchen wechseln nun in die Jugendwehr in Dassendorf und Kollow.