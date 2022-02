Michael Harder: Antrittsbesuch des neuen Schulrats

Büchen. Wenn zu früheren Zeiten sich ein Schulrat ankündigte, begann so mancher Schulleiter zu zittern. Schließlich kam die Amtsperson, um mit strengem Blick der Schulleitung auf die Finger sehen und die Lehrmethoden inspizieren.

An diese alten Zeiten erinnerte Kreispräsident Meinhard Füllner bei der Amtseinführung von Michael Harder als neuer Schulrat des Kreises Herzogtum Lauenburg. „Ich wünsche Ihnen, dass sie bei einem Schulbesuch als Freund und kompetenter Berater begrüßt werden. Sie haben als ehemaliger Schulleiter die beste Ausgangsposition, bringen viel Erfahrung im Lösen von Konflikten mit Eltern und Lehrern mit und sind ein sehr guter Zuhörer“, sagte er in seinem Grußwort im Schulzentrum Büchen.

Schulräte sollen sich mehr in die Bildungspolitik einmischen

Michael Harder (53) ist seit dem 1. Februar Schulrat des Kreises. Nach dem Abschied von Schulrätin Katrin Thomas war das Amt des Schulrates oder der Schulrätin nur vier Wochen vakant. Zahlreiche Weggefährten des Pädagogen waren bei seiner Amtseinführung dabei. Hans Stäcker vom Kieler Kultusministerium sagte: „Wir sind sehr erleichtert, dass wir das Amt so schnell neu besetzen konnten.“ Er verband mit seinen guten Wünschen aber auch die Hoffnung auf eine Neuaufstellung des Bereichs Bildung im Schulamt des Kreises.

Stäcker lobte die Zusammenarbeit der Schulen im Herzogtum und bezeichnete sie als „Gemeinschaft, deren Zusammenarbeit auf ein tiefes Vertrauensverhältnis basiert“. Kreispräsident Meinhard Füllner nutzte die Gelegenheit, einen Wunsch an die anwesenden Schulräte und Schulrätinnen zu richten. „Bitte mischen sie sich mehr ein. Sie sind Mittler zwischen Schulen und dem Ministerium. Sie können zum Beispiel dazu beitragen, dass die digitale Bildung als Herausforderung für alle Schulbereiche umgesetzt werden kann“, sagte er.

Michael Harder war langjähriger Schulleiter in Geesthacht

Eine der anwesenden Schulräte war Susanne Werger-von Bergen. Die langjährige Leiterin der Lauenburger Weingartenschule ist jetzt Schulrätin der Hansestadt Lübeck.

Sie hatte dem frisch gebackenen Schulrat ihres ehemaligen Heimatkreises eine besondere Aufmerksamkeit mitgebracht: eine Flasche Lübecker Rotspon, der edle Rotwein aus ihrem neuen Wirkungskreis.

Michael Harder ist in Kiel aufgewachsen, hat dort Sonderpädagogik studiert. Gleich nach dem Studium kam er in den Kreis Herzogtum Lauenburg an die Geesthachter Hachede-Schule, einem Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung. Dort hat er 25 Jahre lang gearbeitet, erst als Konrektor und 2019 als Schulleiter. Michael Harder ist verheiratet und lebt in den Vierlanden.