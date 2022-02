Evangelische Kirche Wie Kirche mit kreativen Konzepten Menschen locken will

Die Pastorinnen Sarah Stützinger und Caroline Boysen bieten Sponantrauungen an und wollen die "Eventagentur" Segensreich voran bringen.

Trauung an der Bar oder Taufe im See - Der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg hat eine eigene Eventagentur. Klappt das auch in Hamburg?