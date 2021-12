„Löschwölfe“ schmücken Schwarzenbeks Weihnachtsbaum

Schwarzenbek. Der Weihnachtsbaum auf dem alten Markt ist ein absolutes „Muss“ in der Adventszeit. Für die Aufstellung sorgt der Bauhof, aber bis zum Vorjahr blieb es bei Lichterglanz an den rund neun Meter hohen Bäumen vor dem Hintergrund der malerischen St.-Franziskus-Kirche – zuletzt mit energiesparenden LED-Ketten. 2020 haben Schwarzenbeker Bürger gemeinsam mit ihren Kindern erstmals den Baum geschmückt. Möglich machte das eine Sondergenehmigung, des Bürgermeisters Norbert Lütjens.

Die Idee, den Baum zu schmücken, war in der Familie Langbehn entstanden. „Zu Hause haben wir ja auch Kugeln am Baum und nicht nur Lichterketten“, sagte Lucy Langbehn (6). Gemeinsam mit Mutter Simone und Bruder Leon hängte sie in einer „Guerilla-Aktion“ Ende November 2020 die ersten Kugeln an. Viele Schwarzenbeker folgten dem Beispiel.

Schwarzenbeks Feuerwehrnachwuchs schmückt Weihnachtsbaum

„Ich hatte dann die Idee, dass die ,Löschwölfe’ die oberen Bereiche des Baums schmücken könnten, an die weder Kinder noch Erwachsene herankommen“, ergänzt Katja Estel, die sich als Elternvertreterin in der Schule Nordost engagiert und in der Wählergemeinschaft FWS kommunalpolitisch aktiv ist. Ihr Sohn Olli (10) ist Mitglied der „Löschwölfe“, der Kinderabteilung der Feuerwehr. „Wir haben privat und auch bei der Feuerwehr Christbaumschmuck gebastelt. Bei uns im Haus haben wir auf Bügelperlen gesetzt, weil die wetterfest sind“, sagt Katja Estel. Andere Kinder bastelten mit Pappe oder kauften auch Kugeln.

Letztlich wirkte der Christbaum im vergangenen Jahr festlicher als je zuvor – auch wenn er seit Jahren nicht mehr im Zentrum des Weihnachtsmarkts steht. Der ist schon seit Längerem zur Feuerwehr umgezogen, allerdings wie bereits 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Erwachsene Retter helfen von der Feuerwehr-Drehleiter aus

Am Sonnabend von 14 bis 16 Uhr ging die Schmückaktion nun in die zweite Auflage. Um 14 Uhr marschierten gut 15 „Löschwölfe“ an der Wache an der Lauenburger Straße 46 los. Erwachsene Retter waren bereits mit der Drehleiter und einem Mannschaftsbus mit Christbaumschmuck vorausgefahren.

Ein Teil der Dekoration stammte aus dem Vorjahr, der Rest war in den vergangenen Wochen gebastelt worden. Nach getaner Arbeit vom Boden und vom Fahrkorb der Drehleiter aus gab es dann Kinderpunsch und Spekulatius. Die Schwarzenbeker können sich an dem schön geschmückten Baum erfreuen, der ab der „blauen Stunde“ im Lichterglanz erstrahlt.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.