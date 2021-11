Aus dem Übernachtungserlös der Green Tiny Houses spendete Jan Sadowsky (2.v.l.) 3000 Euro für eine kleine Streuobstwiese. Claudia Rösen (Naturpark Lauenburgische Seen), Günter Schmidt (HLMS) und Manfred Martens (Naturcampingplatz Salemer See) freuen sich.

Zwei der Green Tiny Houses stehen auf dem Campingplatz am Salemer See. Fünf Prozent der Mieteinnahmen gehen an Naturschutzprojekte.