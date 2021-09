Mölln: Streit mit AfD-Anhängern eskaliert

In der Innenstadt von Mölln ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen AfD-Anhängern und einem Passanten gekommen.

AfD-Anhänger haben am Donnerstag Wahlplakate in Mölln aufgehangen. Plötzlich kam es zu einem Streit mit einem Passanten (Symbolfoto).

Mölln. Wenige Tage vor der Bundestagswahl am 26. September hat es in Mölln einen heftigen Streit zwischen einem Passanten und Angehörigen der AfD gegeben. Beide Seiten erstatteten Anzeige bei der Polizei. Das Staatsschutzkommissariat der Bezirkskriminalinspektion Lübeck hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bundestagswahl: Streit zwischen AfD-Annhänger und Passant eskaliert

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr sollen gegenüber eines Eiscafés an der Hauptstraße in Mölln mehrere Personen lautstark gestritten haben. AfD-Anhänger seien gerade dabei gewesen Wahlplakate aufzuhängen, als einer von ihnen von einem Passanten angegriffen und verletzt worden sein soll.

"Was sich vor Ort genau ereignet hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Staatsschutzkommissariat prüft, ob ein politisch motivierter Hintergrund vorliegt", erklärte Ulli Fritz, Sprecher der Polizeidirektion Lübeck.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall am 23. September beobachtet haben. Hinweise an die Polizei unter 0451/1310.