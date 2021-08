Auf bereits abmontierte Fahrzeugteile hatten es Einbrecher in eine Werkstatt in Gudow abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

In eine Werkstatt mit Lagerhalle in Gudow sind Diebe eingestiegen. Sie stahlen Autoteile, die bereits von Fahrzeugen abmontiert worden waren. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolfoto)

Zeugen gesucht Einbruch in Werkstatt in Gudow

Gudow. Unbekannte sind in eine Werkstatt und Lagerhalle für Fahrzeugteile am Schmiedeberg in Gudow eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatten es die Täter auf Werkzeug sowie auf Fahrzeugteile abgesehen, die zuvor von Autos abmontiert wurden. Ob es sich dabei um Oldtimerteile handelt, konnte die Polizei nicht sagen.

Auch ist die Höhe des Stehlgutes noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum, Sonntag, 29. August, 14 Uhr, bis Montag, 30. August, 17 Uhr, gemacht? Hinweise unter Telefon 04541/80 90.