Endlich wieder Konzerte vor Publikum: Von links: Bianca Nagel, Leiterin des JuZ Lauenburg, Teilnehmerin Toyah Wagner, Frank Düwel, Intendant des Kultursommers am Kanal, Teilnehmer Tolgahan Yücel und Katrin Röser, Leiterin des JuZ Schwarzenbek.

Das Gemeinschaftsprojekt „Beat and Dance“ endet am 12. Juni mit mehreren Mini-Konzerten in der Europastadt und Lauenburg.