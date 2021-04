Ein Bild vom letzten Schützenfest der Gilde von Pfingsten 2019: Damals wurde Anja Eschke zur neuen Schützenkönigen in Schwarzenbek gekürt. Seitdem ist sie die Majestät der traditionsreichen Gilde und wird es auch bleiben, weil es wie 2020 auch in diesem Jahr kein Königsschießen gibt.

Festzüge und Königsschießen in Schwarzenbek fallen auch in diesem Jahr aus. Traditionsgilde schafft moderne Schießanlage an.