Herzogtum Lauenburg KulturSommer am Kanal mit vielen Höhepunkten

Einer der Höhepunkte des KulturSommers am Kanal ist das Kanu-Wander-Theater. In diesem Jahr wird Shakespeares Verwechslungskomödie „Was ihr wollt“ entlang des Schaalseekanals erlebbar gemacht.

„Am Ufer – die Freiheit“ heißt das Motto des diesjährigen KulturSommers am Kanal, der am 5. Juni mit einer Radtour in Büchen startet.