Schwarzenbek: Sechs Männer attackieren 25-Jährigen

Sechs Männer haben am Mittwochabend einen 25-Jährigen in Schwarzenbek angegriffen (Symbolfoto).

Schwarzenbek. In Schwarzenbek ist es am späten Mittwochabend zu einer Gewalttat gekommen: Ein 25 Jahre alter Mann hatte Freunde, die an der Berliner Straße wohnen, besucht. Ein gemeinsamer Kochabend stand auf dem Programm. Gegen 22.30 Uhr brachte er dann den Müll zu den Containeranlagen, als plötzlich sechs unbekannten Männer mit dunklen Kapuzen vor ihn traten.

Nach einem kurzen Wortwechsel kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg sagt: "Der 25-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Er wurde später im Krankenhaus untersucht." Worum es bei dem Streit ging und ob sich die Männer kannten, blieb unklar.

Die Polizei Schwarzenbek sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte unter Telefon an 04151/88940.

( isa )