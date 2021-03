Zwei alkoholisierte Männer waren in ihren Pkw unterwegs, ein Atemalkoholtest ergab 1,81 beziehungsweise 2,00 Promille (Symbolbild).

In Schwarzenbek wird ein 55-Jähriger nach Zeugenhinweisen betrunken am Steuer gestoppt, in Elmenhorst hat ein 24-Jähriger Glück.