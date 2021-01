In Schwarzenbek entsteht ein Weltkulturerbe im Miniformat

Schwarzenbek. Die Zeche Zollverein, das Unesco-Weltkulturerbe in Essen, wird in Schwarzenbek detailgetreu neu aufgebaut – im Miniaturformat. Es ist das neueste Projekt der Mitglieder des Vereins der Eisenbahnfreunde Schwarzenbek. „Ich habe eine besondere Verbindung zur Zeche Zollverein. Mein Vater war dort Bergmann“, sagt Vorstandsmitglied Rainer Romich.

„Mit der Zeche stehen wir aber ganz am Anfang. Es wird Jahre dauern, bis wir fertig sind“, ergänzt Klaus Schliewe aus Hamburg. Der Maschinenbauer gehört erst seit vier Monaten zu den Eisenbahnfreunden und ließ sein altes Hobby aufleben, das er vor mehr als 20 Jahren vor allem aus Platzgründen aufgab.

Eisenbahnfreunde bauen Welterbe-Zeche derzeit im Homeoffice

In den Hallen der Eisenbahnfreunde an der Röntgenstraße 24 gibt es jede Menge Platz. In drei Hallen können die 200 Modellbauer auf insgesamt 900 Quadratmetern auf den Spuren H0 (Maßstab 1:87) und N (Maßstab 1:160) ihrem Hobby nachgehen. Doch nicht nur das führte den 62-jährigen Hamburger in die Europastadt. „Hier herrscht eine kameradschaftliche Atmosphäre. Wir tauschen uns aus, können voreinander lernen. Gemeinsam macht das einfach mehr Spaß“, sagt er.

Zurzeit stehen allerdings alle Räder still – den Modelleisenbahnern macht, wie allen Vereinen, die Pandemie einen Strich durch alle Rechnungen. Vor dem Lockdown konnten sie sich nach strengem Hygienekonzept nur vereinzelt treffen. Um dennoch weitermachen zu können, gingen einige Modellbauer sozusagen ins Homeoffice. Sie nahmen ihre Module mit nach Hause und bauten dort weiter.

Es fehlen 10.000 Euro an Einnahmen

Dem Verein fehlen in diesem Jahr etwa 10.000 Euro Einnahmen. An den Fahrtagen kamen sonst immer Hunderte Besucher, die gegen Spenden die Anlagen anschauen und fachsimpeln konnten. Das Sommerfest und die Messe der Wirtschaftlichen Vereinigung Schwarzenbek, wo die Feldbahn des Vereins die Besucher erfreute, sowie das Event am Tag der Modelleisenbahn Ende November fielen aus.

Für den Vorstand ist es unverständlich, dass es keine finanziellen Corona-Hilfen für gemeinnützige Vereine gibt. „Ich habe mich ausführlich erkundigt – es gibt nichts“, sagt Michael Hagel. Der Vorsitzende der Eisenbahnfreunde wendet sich daher an die treuen Sponsoren und Spender, den Verein zu unterstützen und an Freunde der Modelleisenbahn, als förderndes Mitglied dem Verein beizutreten. Denn Mieten, Strom und Versicherungen müssen natürlich dennoch bezahlt werden.

In diesem Jahr feiert Verein zehnjähriges Bestehen

Für dieses Jahr hofft der Verein auf Lockerungen, denn die Pläne für das Sommerfest sind schon gemacht. 2021 wollen die Modelleisenbahner ihren zehnten Geburtstag feiern. 2011 gründeten acht enthusiastische Modellbahner den Verein und bauten 120 Quadratmeter ihres Domizils an der Seestern-Pauly-Straße aus, um dort die ersten Module aufzustellen.

Schon ein Jahr später wurden die Räume zu klein und ein Umzug in den Verbrüderungsring stand an. Der Verein war auf 28 Mitglieder angewachsen und mehr Platz für neue Module musste her. Kurz danach wurden die Eisenbahner Untermieter des DRK, das am Verbrüderungsring den Rotkreuzmarkt hatte. Als dieser geschlossen wurde, kam im Januar 2014 auch das Aus für die Eisenbahner an diesem Standort.

2019 wurde 225 Quadratmeter große Halle fertig

Also hieß es wieder umzuziehen mit Hunderten Kartons, vollbepackt mit Schienen, Loks, Waggons, Häusern, Bergen, Tunneln und Seen, Tausenden millimetergroßen Figuren, Elektrik und den Modulen. Dem Vorstand war es in kurzer Zeit gelungen, ein neues Vereinsheim an der Röntgenstraße anzumieten. Dort treffen sie sich bis heute. Allerdings nicht mehr nur in einer Halle, sondern in dreien.

Im März 2019 wurde dann die neue 225 Quadratmeter große Halle für die Märklin-Gruppe fertig. Die anderen beiden Hallen wurden renoviert, die Fußböden versiegelt. Es gibt außerdem eine Holzwerkstatt, Arbeitsplätze für Elektro- und Modellarbeiten, Lagerplätze, einen Pausenraum und eine Küche. Im Außengelände wird weiter an der Feldbahn gebaut, um künftig mit neuen Attraktionen auf dem Vereinsgelände und anderen Events auftreten zu können – hoffentlich. (rez)