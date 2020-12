So sah das Kino Grimm an der Hamburger Straße 3 Mitte der 1950er-Jahre aus. Viel geändert hat sich über sechs Jahrzehnte nicht. Erst 2015 wurde eine neue, moderne Klinkerfassade vor den weißen Putz gesetzt.

Mit „Wiener Madeln“ fing am 14. Dezember 1950 im damaligen Filmtheater alles an. Heute führt Frank Grimm es in dritter Generation.