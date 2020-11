Schwarzenbek. Eigentlich sollte schon alles fertig sein, aber nun, mit sechsmonatiger Verspätung, sind die Arbeiten im Sachsenwaldring in Schwarzenbek abgeschlossen. Für rund 620.000 Euro wurde die Wohnstraße in den vergangenen zwei Jahren saniert und erstrahlt in neuem Glanz mit neu angeordneten Parkplätzen. Nach der Schönheitskur für die Straße sollen jetzt die Backsteingebäude an die Reihe kommen, die sich im Besitz des Wohnungskonzerns Vonovia befinden. Das Unternehmen plant, 16 zusätzliche Wohnungen in Leichtbauweise auf den Dächern der sanierungsbedürftigen Alt-Gebäude zu errichten.

Sven Theiß, Vonovia-Regionalbereichsleiter, hat jetzt die aktualisierten Pläne seines Unternehmens im Bauausschuss vorgelegt. Die Politiker haben signalisiert, dass sie dem Projekt zustimmen würden, wenn dabei noch weitere Parkplätze eingeplant würden. Dem hat Sven Theiß zugestimmt.

Am Sachsenwaldring in Schwarzenbek entstehen 16 neue Wohnungen

Vier der alten Backsteinhäuserblocks am Sachsenwaldring in Schwarzenbek sind besonders renovierungsbedürftig. Die maroden Dächer werden voraussichtlich bereits im kommenden Jahr entfernt und durch ein zusätzliches Stockwerk in Leichtbauweise ersetzt.

Foto: Stefan Huhndorf

Denn der Parkplatzdruck ist groß in dem dicht bebauten Areal rund um den Sachsenwaldring. Die alten Backsteinmehrfamilienhäusern stammen zum Großteil aus der Nachkriegszeit. Die Blöcke am Sachsenwaldring selbst wurden sogar bereits 1943 errichtet und dienten als Wohnungen für die Beschäftigten der Schraubenfabrik Bauer & Schaurte, einem Rüstungsbetrieb, auf dessen Gelände an der Grabauer Straße heute die LMT Group ihren Firmensitz hat.

93 Wohnungen befinden sich dort in mehreren Blocks. Vier davon sind besonders stark sanierungsbedürftig. Vonovia plante ursprünglich, die alten von Schädlingsbefall maroden Walmdächer zu entfernen und zweigeschossig aufzustocken. So sollten 68 neue Wohnungen entstehen. Angesichts des mangels an bezahlbarem Mietwohnraum in Schwarzenbek eigentlich eine gute Idee, fanden auch die Politiker.

Wegen des Mangels an zusätzlichen Parkplätzen fiel die Planung aber letztlich durch. Denn für die bereits bestehenenden Wohnungen gibt es gerade einmal 26 vermietete und 45 öffentliche Parkplätze. Entsprechend zugeparkt sind schon jetzt die umliegenden Straßen. Den von Sven Kirbach (Grüne) angeregten Bau einer Tiefgarage lehnt Vonovia dagegen aus Kostengründen ab.

Eventuell kommen auch Fahrradboxen und E-Ladesäulen

Bei dem jetzt vorgelegten Kompromiss sollen nur 16 zusätzliche Wohnungen entstehen, indem vier der Blocks eingeschossig aufgestockt werden. Vonovia wollte 40 Parkplätze im Innenhof schaffen. Das reicht den Politikern nicht aus. Nils Hilger (SPD) forderte zehn Stellplätze mehr. Dem stimmte Sven Theiß zu. Außerdem möchte Egon Siepert (CDU), dass auch Fahrradboxen sowie E-Ladesäulen geschaffen werden.