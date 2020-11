Schwarzenbek. Ein Fußgänger ist am Donnerstagmorgen bei einem Abbiegeunfall in Schwarzenbek schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-jähriger Schwarzenbeker gegen 06:20 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Gülzower Straße unterwegs. Als er in die Hamburger Straße einbog, übersah er anscheinend einen Fußgänger, der mit seinem Hund an der Fußgängerampel die Straße überqueren wollte.

Der 58-Jährige wurde von dem Transporter seitlich angefahren und mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der Hund blieb unverletzt.