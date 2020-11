Schwarzenbek. In diesem Jahr ist bedingt durch das Coronavirus vieles anders. Aber ein Klassiker bleibt: Das DRK bietet ab dem 7. November wieder jeweils sonnabends seine Eintopf-Aktion auf dem Schwarzenbeker Wochenmarkt an. Es gelten Abstandsregelungen und Maskenpflicht – zumindest beim Einkauf am Wochenmarktstand des DRK-Ortsvereins. Der „Erfinder“ der Aktion, Ex-DRK-Geschäftsführer Stefan Fehrmann ist zwar nicht mehr dabei, die ehrenamtliche Bereitschaft des Ortsvereins und die „Schnippeldamen“ setzen die Tradition fort, die bei den Wochenmarktbesuchern gut ankommt und Geld in die Kassen spült.

Was bleibt, ist der Preis von 3 Euro pro Portion. An den meisten Tagen gibt es ab 10.30 Uhr frisch gekochte Eintöpfe aus der „Gulaschkanone“ der Retter. Im vergangenen Jahr gingen 9000 Portionen Suppe über den Verkaufstresen der ehrenamtlichen Helfer. Allerdings sind die DRKler bereits im vergangenen Jahr dazu übergegangen, nicht mehr großzügig mit der Kelle auszuschenken, sondern genau die 500 Milliliter abzumessen, damit angesichts steigender Kosten der Preis gehalten werden kann.

18 Ausgabetermine für heiße Suppe vom DRK Schwarzenbek

„Wir werden die Suppe auf dem Wochenmarkt verkaufen, sofern dieser unter Corona-Bedingungen stattfinden kann. Ist das nicht der Fall, bieten wir zur gleichen Zeit einen Außerhaus-Verkauf am DRK-Zentrum an der Bismarckstraße an. Ein entsprechendes Hygienekonzept liegt vor“, sagt der DRK-Vorsitzende Mark Lehmann.

Geplant sind 18 Ausgabetermine bis zum 13. März 2021. An den Weihnachtstagen und zwischen den Jahren pausieren die Helfer, um mit ihren Familien feiern zu können. Denn die Vorbereitung der Eintöpfe ist aufwendig und es wird bereits früh am Morgen mit frischen Zutaten gekocht.

DRK erwirtschaftet mit Suppenverkauf Überschüsse

Los geht die Aktion am kommenden Sonnabend, 7. November, mit einem echten Klassiker, der seit Jahren zu den Kassenschlagern gehört: Deftige Erbsensuppe aus der Feldküche. Deshalb steht die Erbsensuppe in dieser Saison auch gleich drei Mal auf dem Speisezettel. Ansonsten reicht das Angebot von Steckrüben über Linsen bis hin zu Kohleintopf, Soljanka und Chili con Carne.

Sollte etwas übrig bleiben, wird es eingefroren. Die Reste kommen dann am 13. März 2021 unter dem Motto Eintöpfe der Saison auf den Verkaufstresen.

Mit dem Suppenverkauf erwirtschaftet das DRK Überschüsse. Im vergangenen Jahr waren es 3500 Euro. Mit dem Geld wird die Jugendarbeit oder die Tafel unterstützt. Es werden aber auch Ausrüstungsgegenstände gekauft, die mit dem Etat der ehrenamtlichen Helfer nicht zu beschaffen sind. Das DRK Schwarzenbek hat 900 Mitglieder, es finanziert sich über die Beiträge und Spenden.

Das ist der Speiseplan

7. November: Erbseneintopf

14. November: Linseneintopf, Kürbiseintopf

21. November: Steckrübeneintopf, Pichelsteiner Eintopf

28. November: Kartoffeleintopf

5. Dezember: Dithmarscher Kohleintopf, Chili con Carne

12. Dezember: Linseneintopf, westfälischer Grünkohleintopf

19. Dezember: Stefans Eintopf (Rezept von Stefan Fehrmann).

2. Januar: Ungarischer Gulascheintopf, Rotkohleintopf

9. Januar: Erbseneintopf, Sauerkrauteintopf

16. Januar: Kartoffeleintopf, Grünkohleintopf

23. Januar: Möhreneintopf, russische Soljanka

30. Januar: Steckrübeneintopf und „DRK-Spezial“

6. Februar: Erbseneintopf

13. Februar: Linseneintopf, Pichelsteiner Wirsingtopf

20. Februar: Kartoffeleintopf, Königsberger-Klopse-Eintopf

27. Februar: Bohneneintopf, Linseneintopf

6. März: Chili con Carne, Dithmarscher Kohleintopf

13. März: Eintöpfe der Saison