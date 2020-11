Mölln/Washington. Bleibt Republikaner Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika oder wird Joe Biden von den Demokraten sein Nachfolger? Über diese Frage entscheiden am heutigen Dienstag etwa 231 Millionen Wahlberechtigte in den USA. Rund 70 Millionen Bewohner des Landes haben ihre Stimme bereits per Briefwahl abgegeben. Einer davon ist Dr. William Boehart, geboren in Illinois und seit Jahrzehnten Bewohner des Kreis Herzogtums Lauenburg.

Dr. William Boehart referiert in der Stadtbücherei über die "Macht der Bücher".

Foto: William Boehart

„Meinen Stimmzettel und den meiner Tochter habe ich abgeschickt. Wir haben eine Eingangsbestätigung erhalten“, so Boehart. Wen er gewählt hat, will er nicht sagen, aber Trump dürfte es nicht gewesen sein. Der promovierte Historiker hat kürzlich einen Vortrag zur US-Wahl gehalten, in dem der Amtsinhaber nicht gerade vorteilhaft dargestellt wurde.

„Wohin des Weges, Amerika?“ Das ist die entscheidende Frage in Jack Kerouacs 1957 erschienenen Roman „On the Road“, einem der prägenden Bücher der neueren amerikanischen Literaturgeschichte, und es ist eine entscheidende Frage unserer Zeit. Diese Frage hat der 73-Jährige aufgenommen.

„Die einst so stolzen und mächtigen Vereinigten Staaten driften gefährlich ab: politisch und gesellschaftlich tief gespalten, von Corona brutal getroffen, von einem launischen Sonderling regiert, der vielleicht – wer mag es vollkommen ausschließen? – von den Wählern den Auftrag erhält, weitere vier Jahre das Land zu regieren“, so der Möllner.

Wir haben die heutige Wahl genutzt, um mit Boehart über zentrale Fragen, die nicht nur die US-amerikanische Gesellschaft bewegen, zu sprechen.

Wie wirkt sich das Versagen Trumps in der Corona-Bekämpfung auf die Gesellschaft aus?

Boehart: Trump setzt einfach seine alte Strategie der Spaltung fort. Er hat die Maske zum Politikum gemacht. Er leugnet die Wissenschaft, wie bei der Klimakrise. Trumps Politik lebt von Spaltung, seine Anhänger aufzuhetzen gegen die vermeintlich „Unamerikanischen“. „Trumpism“ ist der Aufstand des Spießbürgertums gegen eine Welt, die es nicht versteht, nicht verstehen will. Trump ist das erste Staatsoberhaupt, das behauptet, nicht Präsident aller Bürger des Landes zu sein, sondern nur seiner Anhängerschaft. Normalerweise versucht ein Präsident in einer Krise, das Volk zu einer gemeinsamen Anstrengung zu bewegen. Trump tut genau das Gegenteil. Mir wird bange, wenn ich Bilder von bewaffneten Milizen sehe, die in amerikanischen Städten herum marschieren.

Spaltet Trump die Gesellschaft?

Trump ist nicht das Problem, er ist ein Symptom einer tieferliegenden Krankheit in der amerikanischen Gesellschaft. Als Trump 2016 gewählt wurde, habe ich es aus der Ferne in Deutschland nicht glauben können. Ein Scharlatan und ein Betrüger – ein Demagoge des Medienzeitalters. Was ist aus dem Land von Abraham Lincoln geworden? Ein Krebsgeschwür aus Angst, Hass und Vorurteilen hat den Volkskörper befallen – und frisst sich weiter. Obwohl es inzwischen eine omnipräsente Medienlandschaft gibt, findet keine wirkliche Kommunikation mehr statt, das Gespräch unter Freunden ist verstummt. Die USA ist dabei, ihre Grundwerte zu verraten.

Könnte es nach der Wahl einen Bürgerkrieg in den USA geben?

Ich habe Kontakt mit Freunden in den USA. Sie rechnen mit gewalttätigen Auseinandersetzungen am Wahltag und danach. Blut wird fließen. Ich hoffe nicht. Die Lage ist aber ernst. Ein Bürgerkrieg scheint mir jedoch unwahrscheinlich zu sein – aber: Es werden Menschen sterben.

Wie wirkt sich das Credo von „America first“ auf die Außenpolitik aus?

Die Herausforderungen, vor denen wir derzeit stehen – Klimawandel, Völkerwanderungen, Pandemie und so weiter – können nur global gelöst werden. Der Rückzug auf „America first“ bringt nichts. Trump appelliert nur an die niederen Instinkte einer Wählerschaft, die das Moderne einfach nicht will. Sie ist überfordert und verängstigt. „Make America great again“ – der Spruch alleine ist schon eine Bankrotterklärung.

Erfolge seiner Außenpolitik sehe ich nicht. Sowohl bei seiner Annäherung an Nordkorea als auch im Nahen Osten. Das Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten stellt einen sehr bescheidenden Schritt dar. Frieden ist im Nahen Osten lange nicht im Sicht. Trump ist meiner Ansicht nach nur an den Stimmer der jüdischen Wählerschaft in den USA interessiert. sh