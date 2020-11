Schwarzenbek. Wenn es am Nikolaustag, 6. Dezember, an ihrer Haustür klingelt, könnten es die „Aktiven Senioren“ sein, die einen Weihnachtsgruß abgeben wollen – auch ohne blank geputzten Stiefel vor der Tür. Eine vierstellige Summe haben Patrick Göring, Ursula Behnke, Karin Radny und Rita Barten vom Vorstand des Vereins „Aktive Senioren“ bereits für ihre Aktion „Wichteln mal anders“ gesammelt. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von der Kreissparkasse, den Immobilienfirmen ID Nord und ID Plus aus Schwarzenbek sowie der Steuergesellschaft ALeX aus Hamburg.

Sie alle hat die Idee des Quartetts überzeugt: Am Nikolaustag wollen sie bedürftigen Senioren in der Europastadt eine Freude machen. „Wir wollten etwas Gutes tun zu Weihnachten“, sagt Göring. Hintergrund ist, dass die Aktiven Senioren, einst gegründet um die gesellschaftlichen Aktivitäten des Seniorenbeirats wie Ausfahrten, Spieletreffs oder Seniorenkaffee durchzuführen, in Zeiten der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen durchführen konnten. Zuletzt hat Göring bereits Mitte Oktober den Spielenachmittag im Café Alte Marktschule abgesagt. Trotz Abstands- und Hygieneregeln war dem Verein die Verantwortung für die Teilnehmer, die allesamt zur Risikogruppe zählen, zu hoch.

Notleidenden Senioren in Corona-Zeit eine kleine Freude machen

Aus denselben Gründen hatte die Stadt, lange vor Verkündung des neuen Shutdowns, auch die Weihnachtsfeier für Senioren abgesagt, die jedes Jahr auch mit Hilfe der Aktiven Senioren in Schröders Hotel ausgerichtet wird. „Weil so viele Veranstaltungen der Corona-Krise zum Opfer gefallen sind, haben wir überlegt, auf welche Weise wir Senioren dennoch eine Freude machen können“, so Göring. Da die Mitgliedsbeiträge – der Jahresbeitrag für die 45 Mitglieder liegt bei 15 Euro – nicht ausreicht, um die Aktion aus eigenen Mitteln zu finanzieren, hat der Verein einen Spendenaufruf gestartet.

Noch zum 1. Dezember sind Geld- und Sachspenden willkommen. Doch nicht nur die: Wohlfahrtsverbände aber auch Bürger können Menschen melden, die sich über eine „Wichteltüte“ freuen würden. Das Weihnachtspräsent soll aber ausschließlich an notleidende Menschen ab 65 Jahre gehen. Eine Überprüfung ist nicht vorgesehen, so Göring: „Da vertrauen wir auf die Ehrlichkeit der Menschen.“

Übergabe der Tüten erfolgt kontaktlos

Den November wollen die Vorstandsmitglieder nutzen, um die Tüten zu packen. Am Nikolaustag, der diesmal auf einen Sonntag fällt, wollen sie dann ausschwärmen und die Tüten übergeben – allerdings kontaktlos. „Wir werden die Tüte vor der Haustür abstellen und klingeln, dann zurücktreten“, erläutert Göring die Übergabe. In jeder Tüte ist zudem ein Schreiben mit Weihnachtsgrüßen, in dem auch die Aktion erläutert wird. „Weil es auch Menschen gibt, die krankheitsbedingt nicht mehr so schnell zur Tür kommen, haben wir auch Kontakt zu ambulanten Pflegediensten aufgenommen, die unsere Tüten an ihre Klienten verteilen werden“, so Kassenwartin Ursula Behnke. Am Freitag, 4. Dezember, wollen die Senioren ihre Tüten auch beim Ausgabetag der Schwarzenbeker Tafel, die einen speziellen Termin für Senioren anbietet, verschenken.

Spendensumme reicht aktuell für 100 Wichteltüten

„Wir haben es durchgerechnet: Aktuell können wir mit den bisherigen Spenden 100 Weihnachtüten füllen“, sagt Göring. Gefüllt sind die Tüten jeweils mit einem Päckchen Weihnachtstee, einem kleinen Stollen, Plätzchen, Marzipan, Nüssen und Mandarinen sowie Hygieneartikeln und einem Taschenkalender. „Ich habe mich über die Idee zu dieser Aktion sehr gefreut, die wir gerne unterstützen“, sagt Eddy Thiel, Filialleiter der Kreissparkasse.

Wer die Aktion ebenfalls unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Wichteln“ eine Summe auf das Vereinskonto der Aktiven Senioren bei der Kreissparkasse unter der IBAN DE 12 2305 2750 0000 0149 23 einzahlen. Wer eine Sachspende leisten oder eine notleidende Person benennen möchte, erreicht Göring unter 0176/ 153 47 19 84 und die Vize-Vorsitzende Karin Radny unter 04151/63 00.