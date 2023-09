Polizei Herzogtum Lauenburg: Audi überschlägt sich auf B207 – Fahrerin schwer verletzt

Brunstorf. Am Sonnabendnachmittag (16. September) kam es auf der B207 zwischen Brunstorf und Schwarzenbek zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen Audi A2 S-Line war mit ihrem Fahrzeug in Richtung Schwarzenbek unterwegs, als sie Höhe Brunstorf kurz hinter dem Golfplatz die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie kam mit ihrem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Dabei kollidierte das Auto mit einem Baum, der dabei schwer beschädigt wurde, und kam schließlich an einem zweiten Baum auf der Seite zum Liegen.

Polizei Herzogtum Lauenburg: Verkehrsunfall auf der B207

Die Feuerwehren Kröppelshagen-Fahrendorf und Börnsen kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und leisteten erste Hilfe. Sie konnten die schwer verletzte Frau, die nicht eingeklemmt war, aus dem Auto befreien. Anschließend wurde die Frau von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Die Feuerwehren sicherten an der Unfallstelle den Brandschutz, klemmten die Batterien ab und zersägten den beschädigten Baum. Von dem Unfallwagen fielen einige Teile wie die Stoßstange und die Scheinwerfer ab. Die Feuerwehrleute kippten den Audi zurück auf die Räder, dieser musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.