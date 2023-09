Unfall Geesthacht: B5 nach Frontalzusammenstoß voll gesperrt

Die Polizei in Geesthacht sperrte die B5 im Ortsteil Grüner Jäger nach einem Unfall für etwa vier Stunden (Symbolfoto).

Geestahcht. Ein 23 Jahre alter Citroën-Fahrer ist in der Nacht zu Mittwoch auf der B5 in Geesthacht in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Mercedes einer 48-Jährigen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 2.30 Uhr zu dem schweren Unfall im Ortsteil Grüner Jäger. Warum der junge Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Citroën Jumper verlor und nach links von der Fahrbahn abkam, sei noch unklar.

Laut Polizei geriet der Jumper nach dem Unfall ins Schleudern und kippte letztlich auf die Beifahrerseite. „Der 23 Jahre alte Citroën-Fahrer wurde von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht“, sagt eine Polizeisprecherin und fügt hinzu, dass sich im Citroën ein Hund befand, der jedoch unverletzt blieb.

Polizei Geesthacht sperrt die B5 bis circa 6.20 Uhr

Die Mercedes-Fahrerin aus Mecklenburg-Vorpommern erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt wurden. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie nur noch Schrottwert haben. Für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Reinigungsarbeiten sperrte die Polizei die B5 bis etwa 06.20 Uhr.