Geesthacht: Oldtimer brennt – Feuerwehr rettet DKW Junior

Schreck für den Besitzer des rund 60 Jahre alten Fahrzeugs in Geesthacht. Warum der Automobil-Liebhaber Glück im Unglück hatte.

Die beschädigte Motorhaube des DKW Junior an der Mercatorstraße in Geesthacht.

Geesthacht. Schreck für einen Oldtimer-Liebhaber am Freitagabend (1. September). Ein DKW Junior, ein zwischen 1958 bis 1963 gebauter Kleinwagen der Auto Union, brannte plötzlich im Motorbereich. Glück im Unglück: Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr in Geesthacht an der Mercatorstraße nur wenige Hundert Meter entfernt von der neuen Rettungswache Nord der Freiwilligen Feuerwehr Geesthacht.

Geesthacht: Feuerwehr konnte das Schlimmste verhindern

Entsprechend schnell waren die Kameraden vor Ort und konnten das Schlimmste verhindern. Durch die Hitze kam zwar der Lack an der Motorhaube hoch, doch ein Ausbrennen des Oldtimers konnte verhindert werden.