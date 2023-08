Polizei Schleswig-Holstein: Hoher Sachschaden nach Unfall vor Famila

Mercedes-Fahrer übersieht anderen Benz nach dem Einkaufen in Geesthacht. Verkehr am Schleusenkanal kommt zum Erliegen.

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten in Geesthacht bei Famila in der Straße Am Schleusenkanal.

Geesthacht. Es war nur ein kleiner Moment der Unachtsamkeit, aber einer mit weitreichenden Folgen. Auf der Straße „Am Schleusenkanal“ in Geesthacht ist es am Dienstag, 22. August, um kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Linksabbiegen vom Parkplatz des SupermarktsFamila in Geesthacht hat der Fahrer eines dunklen Mercedes einen schwarzen Wagen des gleichen schwäbischen Autoherstellers übersehen, der in Fahrtrichtung Altengamme unterwegs war.

Polizei: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Geesthacht

In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der vorfahrtsberechtigte Mercedes kam erst auf dem Radweg auf der anderen Straßenseite zum Stehen. Weil die Airbags ausgelöst wurden, konnte Schlimmeres aber wohl verhindert werden. Der Sachschaden war nach Angaben eines Polizeibeamten indes hoch. Die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht und diverse Rettungskräfte waren vor Ort. Im Feierabendverkehr kam der Verkehr nach Geesthacht über die Abfahrten an der B404 für rund eine halbe Stunde zum Erliegen.