Klingt komisch, ist aber so: Die K80 gibt es mehrfach

Börnsen/Reinbek. Die Redakteure der Bergedorfer Zeitung / Lauenburgischen Landeszeitung haben ja keine Ahnung – das zumindest haben wir im Zuge der Berichterstattung über Bauarbeiten an der Lauenburger Landstraße in Börnsen nun schon häufiger zu hören bekommen. Der Grund ist immer derselbe: „Wie können Sie nur schreiben, dass dann die K80 gesperrt wird.“ Hallo!? Die K80 in Börnsen? Die K80 sei schließlich die Straße zwischen Lohbrügge und Barsbüttel.

Doch bevor demnächst wieder mit mal mehr und mal weniger freundlichen Kommentaren und Bemerkungen über das nachlassende Niveau der Medien im Allgemeinen und der Zeitung im Besonderen geklagt wird – in diesem Fall geht die Kritik fehl. Denn eine K80 gibt es sowohl in Stormarn als auch im Kreis Herzogtum Lauenburg, hier in Börnsen.

Kreisstraßen werden durchnummeriert, Dopplung sind nicht unüblich

Das „K“ steht nämlich für Kreisstraße. Und Kreisstraßen werden halt von jedem Kreis selbst durchnummeriert, weshalb unterschiedliche Straßen mit derselben Nummer keineswegs unüblich sind. Kein Wunder, gibt es in Deutschland doch 294 Landkreise und 106 kreisfreie Städte.

In unserer Region hat sich die K80 im Kreis Stormarn in den Köpfen der Menschen fest etabliert. Weniger bekannt ist die K80 im Kreis Herzogtum Lauenburg. Sie gibt es „erst“ (oder schon) seit 2005. Damals hat der Landesbetrieb Verkehr in Schleswig-Holstein die Bundesstraße 5 in Börnsen zur Kreisstraße herabgestuft. Begründung: Es brauche nicht zwei parallel verlaufende Bundesfernstraßen (A25 und B5).

Parallel verlaufende Bundesfernstraßen soll es nicht mehr geben

Seitdem wird die B5 in ihrem Verlauf Richtung Berlin an der Hamburger Landesgrenze unterbrochen und in Börnsen zur K80 (Lauenburger Landstraße). Die Lauenburgische K80 wiederum endet in Escheburg an der Einmündung zum Stubbenberg. Dort kommt von oben die L208 (Landesstraße) an, macht einen Linksschwenk und endet dann ihrerseits an der B404.

Klingt kompliziert, ist aber so – selbst wenn sich dieser Umstand immer noch nicht bis zu Google herumgesprochen hat. Auf Karten wird dort in Börnsen die Lauenburger Landstraße noch als B5 bezeichnet, was es deshalb aber nicht richtiger macht.

