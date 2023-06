Amtswehrfest: Feuerwehren aus Geesthacht und Kollow sind die besten

Amtswehrfest Amt Hohe Elbgeest 2023 in Börnsen: Die siegreiche Freiwillige Feuerwehr Geesthacht posiert am Ortsschild für ein Siegerfoto.

Börnsen/Möhnsen. Drei Tage hat die Freiwillige Feuerwehr Börnsen ihr 100-jähriges Bestehen groß gefeiert. Allein etwa 1000 Besucher feierten an den Abenden zu Musik in der Zeltdisco. Höhepunkt war fraglos das Amtswehrfest vom Amt Hohe Elbgeest, das die Börnsener ebenfalls ausrichteten. Beim Wettstreit der Freiwilligen Feuerwehren gab es dabei einen Doppelsieg sowohl für die Wehr als auch für die Jugendfeuerwehr aus Geesthacht, die als Gäste beim Amtswehrfest mitmachten.

Dabei gaben wenige Sekunden den Ausschlag über den ersten Platz. Die zu absolvierende Übung für eine diesmal aus sieben Personen bestehende Feuerwehrgruppe dauerte rund eine Minute. Während der Gruppenführer mit einem Hammer ein auf einem kleinen Schlitten befindliches Gewicht von A nach B beförderte, musste ein Trupp (zwei Personen) zwei Schläuche 50 Meter ziehen, ein anderer einen Hindernistunnel passieren und ein weiterer einen Turm erklimmen und anschließend ein Gewicht in die Höhe ziehen.

Amtswehrfest: Kollow gewinnt im Amt Schwarzenbek-Land

100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Börnsen: Wehrführer Bernd Kreutner (2.v.r) und sein Stellvertreter Andreas Ebermann.

Foto: Dirk Schulz

Dabei soll, um einen echten Einsatz zu simulieren, vor allem auf die eigene Sicherheit geachtet werden. Darum gab es für die Gastgeber, die Feuerwehr Börnsen, auch 30 Strafsekunden, weil ein Kamerad auf einer Stufe ausgerutscht war. Folge: der letzte Platz. Oder wie es Wehrführer Bernd Kreutner ausdrückte: „Wir haben uns vornehm zurückgehalten.“

Auch im Amt Schwarzenbek-Land wurde das Amtswehrfest gefeiert. Beim Wettkampf in Möhnsen gewann die Freiwillige Feuerwehr Kollow. Zudem erhielten 35 angehende Feuerwehrleute ihre Anwärterurkunde, Stephan Abel (Wehrführer Kollow) bekam das schleswig-holsteinische Feuerwehrehrenkreuz in Silber verliehen, das Feuerwehrkreuz in Gold für 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst erhielt Peter Johns aus Grove.