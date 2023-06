Geesthacht: Kreuzung ohne Ampelschaltung -- da kracht es im Stadtzentrum

Geesthacht. Die Beseitigung eines Unfallschadens aus dem Frühjahr hat am Dienstag, 6. Juni, zu zwei weiteren Verkehrsunfällen im Stadtzentrum von Geesthacht geführt. Dabei waren insgesamt sechs Fahrzeuge beteiligt. Zwei leichtverletzte Personen kamen ins Krankenhaus. An der Kreuzung von Berliner Straße (B5), Richtweg und Norderstraße kam der Verkehr um die Mittagszeit zum Erliegen.

Am 1. März dieses Jahres hatte ein 73-jähriger LKW-Fahrer beim Abbiegen von der Bundesstraße 5 in den Richtweg einen gesundheitlichen Notfall erlitten und war erst an einem Ampelmast zum Stehen gekommen. Am Dienstag ersetzten Arbeiter nun das an dieser Stelle notdürftig errichtete Provisorium durch einen neuen Mast. Dafür musste die Ampelanlage an der vierspurigen Durchfahrtsstraße ausgeschaltet werden. In Fahrtrichtung Hamburg war der Verkehr durch Baufahrzeuge auf eine Spur verengt und zudem die Sicht in den Richtweg hinein beschränkt.

Zwei Unfälle mit sechs Fahrzeugen im Stadtzentrum

Die unübersichtliche Situation an Kreuzung von Berliner Straße, Richtweg und Norderstraße führte am Dienstag in Geesthacht zu zwei Unfällen.

Foto: Dirk Schulz

In diesem Szenario wollte eine aus der Norderstraße kommende 41-Jährige mit einem VW Tiguan die Kreuzung geradeaus überqueren, um den Richtweg zu befahren. Dabei übersah die Lauenburgerin einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes Benz Transporter, der in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Der 22-jährige Geesthachter am Steuer konnte nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Dabei wurde der Tiguan um 180 Grad gedreht und beschädigte in der Folge zwei aus dem Richtweg kommende stehende Fahrzeuge. Bei einem VW-Transporter wurde der linke Außenspiegel abgerissen, eine Mercedes-C-Klasse an der linken Seite beschädigt. Der 19-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin und der Fahrer des Mercedes-Transporters kamen zur vorsorglichen Untersuchung ins Geesthachter Johanniter-Krankenhaus. Ein Polizeisprecher gab an, dass die ausgelösten Airbags der Unfallfahrzeuge wohl Schlimmeres verhindert hatten. An den Autos entstand ein Schaden von geschätzten 30.000 Euro.

Brennendes Essen in Mehrfamilienhaus am Montag

Am 1. März hatte eine Lkw den Ampelmast an der Kreuzung beschädigt.

Foto: Dirk Schulz

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als der Verkehr im Geesthachter Stadtzentrum nach etwa einer Stunde gerade erst wieder ins Rollen gekommen war, krachte es erneut. Beim Spurwechsel in den einstelligen Baustellenbereich hatte ein Mercedes-Fahrer einen Lkw übersehen, beide Fahrzeuge touchierten sich an der Seite. Es blieb beim Blechschaden.

Bereits am Montagabend war auf der Durchfahrtsstraße ab circa 18 Uhr für eine Stunde nichts mehr gegangen. In einem Mehrfamilienhaus an der Geesthachter Straße 7 (gegenüber Baustelle Zillmann-Park) hatte eine 39-Jährige im dritten Obergeschoss Essen auf dem Herd vergessen. Verletzt wurde niemand, doch Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten, blockierten die Straße. Auf den wenigen Ausweichstrecken kam der Verkehr zum Erliegen.