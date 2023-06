Geesthacht: Diskussion zur Bahnstrecke: Grüne laden erneut ein

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Die Grünen) zeigt im Krügerschen Haus in Geesthacht wie die Bahngleise an den Bergedorfer Bahnhof angeschlossen werden sollen.

Geesthacht. Der Andrang – vor allem von Gegnern der Reaktivierung der Bahnstrecke von Geesthacht nach Bergedorf – war riesig, als der Ortsverband der Geesthachter Grünen am 2. Mai Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks zu Gast hatte und dieser erstmals die Unterstützung der Hansestadt für das Ansinnen zusicherte. Wegen der begrenzten Kapazität im Krügerschen Haus (nur 40 Plätze, die Red.) mussten jedoch etwa 70 Personen draußen bleiben.

Danach kündigten Geesthachts Grüne eine weitere Veranstaltung zu dem Thema an. Nun stehen die Details fest: Am Donnerstag, 22. Juni, steigt die nächste Diskussionsrunde zur Bahnanbindung im Saal des Oberstadttreffs (19.30 Uhr, Dialogweg 1, Anfahrt über Hansastraße).

Fragen rund um die Reaktivierung der Bahnstrecke

Als Referent wird Lukas Knipping vom Verkehrsverbund NAH.SH zu Gast sein. „Er kann kompetent zu Fragen rund um die Planungen der Bahnverbindung Geesthacht-Hamburg Stellung nehmen. Vor allem, was die Trasse auf schleswig-holsteinischem Gebiet anbelangt“, teilen Geesthachts Grüne mit. Für weitere Fragen steht ihr ausgewiesener ÖPNV-Experte Gerhard Boll zur Verfügung.

„Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hofft, damit dem großen Informations- und Diskussionsbedarf in angemessener Form Rechnung zu tragen“, heißt es in der Ankündigung. Um zu vermeiden, dass Interessierte außen vor bleiben müssen, kann vorab per E-Mail ein Sitzplatz reserviert werden (sonja.higgelke@gruene-geesthacht.de). Rund 150 Plätze stehen zur Verfügung. 20 Reservierungen liegen bereits vor.