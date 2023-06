Drei-tolle-Tage Dassendorf: Dassendorferin startet mit nachhaltiger Kindermode durch

Dassendorf. „Ein kleines Lächeln teilen für eine etwas bessere Welt“ steht in Englisch auf den Hoodies (neudeutsch für Kapuzenpullover), die Svenja Gawron erstmals bei den am Freitag, 2. Juni, beginnenden 3-tollen-Tagen in Dassendorf verkauft. Die im Ort wohnende Modedesignerin hat das Logo selbst entworfen. Mit nachhaltig produzierter Kinderbekleidung, von dessen Verkaufserlös ein Teil an wohltätige Organisationen gespendet wird, möchte Gawron in die Selbstständigkeit durchstarten.

Bei der 50. Auflage des Dorffestes hat sie während des Kinderfestes am Sonnabend (ab 15 Uhr, Festplatz, Bornweg) einen Stand. Vorab musste Gawron etwas schwitzen, ob ihre aus 100 Prozent Biowolle in Portugal produzierten Hoodies auch ankommen würden. Am Donnerstag kam dann die erlösende Nachricht. Vorsichtshalber hatte sie aber auch noch T-Shirts produziert. „Um für den Fall der Fälle nicht ohne Ware dazustehen“, sagt sie.

Drei-tolle-Tage Dassendorf: Nachhaltige Kindermode mit Teilerlös für guten Zweck

Die Pullover gibt es in drei Farben (Grau-Melange, Navy und Starlight Blue) sowie vier verschiedenen Größen (86/92 bis 122/128) für jeweils 45 Euro. Vom Erlös werden 15 Prozent (6,75 Euro) an lokale Kinderhilfsorganisationen gespendet. Zunächst soll die „Kindervilla“ Dassendorf profitieren. Die Kinderwohngruppe betreut bis zu acht Kinder zwischen 3 und 10 Jahren, deren Eltern mit der Erziehung nicht zurechtkommen.

Gawron selbst ist fünffache Mutter. Zuletzt hatte sie nach mehrjähriger Berufserfahrung die Arbeit für einen Hamburger Bekleidungshersteller nicht mehr erfüllt. „Das ging mehr in Richtung Produktion, anstatt kreativ tätig zu sein. Außerdem waren die zwei Stunden Gegurke nach Hamburg vergeudete Lebenszeit“, sagt die Modedesignerin, die nun den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Was sie gleichwohl einräumt: „Wenn mein Mann nicht einen Job hätte, wäre es nicht gegangen.“

50. Auflage vom Dorffest: Zuletzt dreimal ausgefallen

Außer den Share-a-little-smile-Pullovern bietet Svenja Gawron auch T-Shirts zur Einschulung an. „Auch individuelle Wünsche sind möglich“, sagt die Designerin. Ihre Bekleidung gibt es auch in der Bergedorfer Fußgängerzone bei der „Schreibkultur“ (Sachsentor 65). Bei den 3-tollen-Tagen Dassendorf bietet Svenja Gawron auch Basteln für Kinder an. Jugendliche können sich dabei mittels einer Heizpresse eigene kleine Jutebeutel gestalten.

Eröffnet werden die 3-tollen-Tage am Freitag, 2. Juni, um 18 Uhr von Bürgermeisterin Martina Falkenberg. „Alle freuen sich auf die Zeltsause, die zuletzt dreimal ausfallen musste“, sagt Falkenberg. Die Freiwillige Feuerwehr Dassendorf und deren Förderverein organisieren seit 1971 das Dorffest und mussten wegen der Corona-Pandemie lange auf das 50. Mal warten.

Dassendorfs Feuerwehr ist 112 Jahre alt geworden

„Gleichzeitig ist unsere Feuerwehr in diesem Jahr 112 Jahre alt geworden. Das ist für Feuerwehren wegen der Notrufnummer immer eine besondere Zahl“, betont Wehrführer Björn Zeuner. Zum Jubiläum gibt es daher am Freitag um 23 Uhr auch anders als sonst das große Feuerwerk, ausgerichtet von Ostsee-Pyrotechnik. Alle verfügbaren der 51 aktiven Feuerwehrkameraden helfen bei den 3-tollen-Tagen mit, etwa beim Kassieren des Eintritts.

Denn natürlich wird auf einem Dorffest auch gefeiert und getanzt: am Freitag mit einer 80er & 90er-Party (ab 21 Uhr) und am Sonnabend (ab 20.30 Uhr) mit einer Zeltsause samt der Party-Liveband Shout und einer großen Tombola. „Es gibt unter anderem zwei Fahrräder und einen Flachbildschirm zu gewinnen“, wirbt Björn Zeuner.

Große Modeschau mit Amateurmodels am Sonntag

Der Sonnabend beginnt um 14 Uhr mit einem Festumzug durch Teile der Waldsiedlung mit dem Spielmannszug der TSG Bergedorf (Start Ecke Bornweg/Kreuzhornweg). Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst weiter, um 11 Uhr beginnt ein Frühschoppen mit dem Musikzug Gudow, um 12 Uhr gibt es Erbsensuppe.

Letzter Höhepunkt ist dann ab 14.30 Uhr eine große Modenschau. Amateurmodels aus der Region präsentieren Mode aus dem Themen Hochzeit, Abendgarderobe, Sport und Feuerwehr. Zum Abschluss der 3-tollen-Tage Dassendorf gibt es noch einmal Livemusik mit der Ralf-Dreeßen-Band.