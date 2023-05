Polizei Schleswig-Holstein: Streit in Geesthacht eskaliert - Mann feuert mit Gaspistole

Geesthacht. Die Dienststellen der Polizeidirektion Ratzeburg erlebten zu Himmelfahrt am Donnerstag einen vergleichsweise ruhigen Arbeitstag. Große Ausnahme: Der Menzer-Werft-Platz in Geesthacht. Dort gerieten um 18.35 Uhr mehrere Gruppen feiernder Jugendliche aneinander. Der Streit eskalierte schließlich, ein 27-Jähriger feuerte eine Gaspistole ab.

Zwei Rettungswagen, das Notarzteinsatzfahrzeug Geesthacht und drei Funkstreifenwagen rasten zur Werftstraße. Die Polizei nahm den Vorfall auf und sorgte für Ruhe. Zum Glück gab es nur Leichtverletzte, mehrere Personen klagten über Augenreizungen. „Die genauen Hintergründe sind Gegenstand weiterführender Ermittlungen“, teilt die Polizei mit.

Polizei Schleswig-Holstein: Einsatzleitstelle verzeichnet 15 Einsätze im Lauenburgischen

Ein weiterer Schwerpunkt für die Beamten im Kreis Herzogtum Lauenburg war am Vatertag der Lütauer See in Mölln, zeitweise bis zu 300 Menschen sollen sich hier aufgehalten haben. Die Stimmung blieb allerdings – anders als in Geesthacht – überwiegend friedlich, die Polizei spricht von einem ruhigen Verlauf. Zwei kleinere Einsätze aufgrund von Ruhestörung gab es noch im Stadtpark Bargteheide sowie am angrenzenden Schulzentrum. Wie schon in den Vorjahren hielten sich dort Personengruppen bis in den späten Abendstunden auf. Zum traditionellen Anlaufpunkt in Großensee rückten die Beamten lediglich einmal aufgrund einer Ruhestörung gegen 20 Uhr aus.

Die Einsatzleitstelle verzeichnete für den Kreis Stormarn 24 und für den Kreis Herzogtum Lauenburg 15 Einsätze. Vornehmlich ging es um Ruhestörungen (18), Streitigkeiten (8) und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. cl/pal