Hachede: Auf den Spuren der versunkenen Stadt in der Elbe

Geesthacht. Geschichtsstunde mit dem Geesthachter Bürgermeister: Olaf Schulze ging unter Führung von Helmut Knust vom Heimatbund und Geschichtsverein mit auf Radtour. „Von Hachede nach Hachede“ lautete der Streckenverlauf. Die Tour zur Siedlungsgeschichte rund um die Elbe führte vom Menzer-Werft-Platz an der Schleuse vorbei über die Geesthachter Elb-Staustufe bis nach Marschacht und zurück. Mehr als 25 Teilnehmende erfuhren unterwegs viele spannende Details zur Geschichte Geesthachts.

„Die Geschichte von Geesthacht und Marschacht ist eng verbunden, denn der Ursprung der beiden Orte liegt mitten in der Elbe. Eine Änderung des Flusslaufes zerschnitt im 12. Jahrhundert den Ort Hachede in zwei Teile, wodurch das nördlich der Elbe gelegene ältere Hacht an der Geest – Geesthacht – und ein südlich der Elbe gelegenes jüngeres Hacht an der Marsch – Marschacht – entstanden. Aber noch heute lassen sich Spuren vom alten Hachede finden und diese wollen wir uns erradeln“, erklärte Helmut Knust zu Beginn der knapp 15 Kilometer lange Radtour. Die endgültige Trennung der beiden Orte soll sich spätestens in der Mitte des 13. Jahrhunderts vollzogen haben, als die gemeinsame Kirche zwischen 1230 und 1258 in der Elbe versank.

An insgesamt sieben Punkten wurde bei der dreistündigen Fahrt immer wieder ein kurzer Halt eingelegt. Dann erklärte Helmut Knust oft mithilfe von historischen Karten, wie diese Orte vor vielen Jahren besiedelt oder genutzt worden waren. Auch Bürgermeister Olaf Schulze – ein gebürtiger Geesthachter –, steuerte so manche Anekdote über die Vergangenheit bei. So war es für viele der Mitfahrer eine große Überraschung, dass das ursprüngliche Besenhorst, dass sich heute an der Bundesstraße findet, einmal mitten auf einer Elbinsel lag. Dort lebten fünf Familien, die im Jahr 1805 nach einer verheerenden Eisstopfung in der Elbe ihr zerstörtes Dorf verlassen mussten. Sie siedelten sich dann auf dem heutigen Gebiet von Besenhorst an.