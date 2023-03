Saisonfinale Verbandsliga: Geesthachts Volleyballerinnen greifen nach den Sternen

Zwölf Siege in 14 Spielen feierten die 1. Damen des VfL Geesthacht bisher in der Verbandsliga. Aber reicht das zur Meisterschaft?

Geesthacht. Keinen einzigen Satz dürfen sie mehr abgeben: Beim Saisonfinale in der Frauen-Verbandsliga benötigen die Volleyballerinnen des VfL Geesthacht zwei glatte 3:0-Siege, um Meister zu werden. Am Sonnabend geht es in eigener Halle zunächst gegen Spitzenreiter TSV Reinbek, dann gegen die HT Barmbek-Uhlenhorst (14.30 Uhr, Grenzstraße).

Kann ein solcher Kraftakt gelingen? „Ganz ehrlich, ich glaube nicht so recht dran“, gibt VfL-Coach Klaus-Heinrich Wulff zu. „Dafür sind die Leistungen in einer so jungen Mannschaft zu schwankend.“ Zudem fehlen den Elbestädterinnen die beiden Mittelblockerinnen Darya Snihirova (verletzt) und Linda Schulzen (privat verhindert).

Im Hinspiel setzte sich der Favorit aus Reinbek durch

Doch zu was die jungen VfL-Damen in der Lage sind, zeigten sie zuletzt beim glatten 3:0-Auswärtserfolg beim Tabellenzweiten TuS Esingen, den sie in nur 78 Minuten aus der Halle schossen. Und auch im Hinspiel in Reinbek führten die ungestümen Geesthachterinnen schon mit 2:0 Sätzen. Doch die abgezockten Reinbekerinnen siegten noch mit 3:2.