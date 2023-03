Schwarzenbek: Burger, Bilder, Bummeln: Ein Wochenende ohne Langeweile

Vom Street Food Event bis zum beliebten „Flohmaxx“: In Schwarzenbek und Umgebung ist am ersten Aprilwochenende ordentlich was los.

Schwarzenbek/Brunstorf. Schlemmen, klönen, Bilder anschauen und Kunsthandwerk genießen – und es gibt auch noch die Chance auf einen Flohmarktbummel: Am kommenden Wochenende, 31. März bis 2. April ist ordentlich was los in Schwarzenbek und Umgebung.

Ein besonderer Publikumsmagnet, bei dem es auch die Gelegenheit gibt, Freunde zu treffen, ist die fünfte Auflage des Foodtruckfestivals, das die Wirtschaftliche Vereinigung organisiert. Insgesamt fünf mobile Imbissbuden mit einem breitgefächerten Sortiment an Speisen sind am Freitag, 31. März, von 16 bis 22 Uhr und am Sonnabend, 1. April, von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

Street Food Event lockt mit Burger, Bowls und Burritos

An beiden Tagen stehen Burger, Tacos, vegetarische und vegane Bowls, Burritos, Spanferkel, Pulled Beef sowie Schmalzkuchen auf dem Speiseplan. Das Street Food Event gibt es seit dem Jahr 2020. Zum Start galten allerdings noch Corona-Auflagen mit Abstandsregeln und Maskenpflicht. Das ist zum Glück vorbei, und das Fest mit den Imbisswagen ist ein fester Punkt auf dem Terminkalender vieler Schwarzenbeker.

Wer nicht nur schlemmen möchte, kann auch ins Amtsrichterhaus am Körnerplatz 10 kommen. Dort ist am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. April, jeweils von 14 bis 19 Uhr die Ausstellung „Viel Wasser und Pigment“ zu sehen. Die beiden Gruppen der „Mittwochsmaler“ von der Volkshochschule zeigen rund 100 Aquarelle. Die Gruppe wurde vor rund 30 Jahren von der Schwarzenbeker Künstlerin Marlies Reims gegründet, seit 2020 leitet Christa Jarnoth die Hobbykünstler.

Vorösterliche Stimmung im Amtsrichterhaus

Am Samstag, 1. April, werden die Pianistin Rotraut Colberg und der Cellist Helmut Kempf für musikalische Untermalung sorgen. „In unserem Hasenzimmer werden die Besucher in eine vorösterliche Stimmung versetzt. Dort können kreative Kinder an einem Basteltisch ihre Ideen umsetzen, verspricht Christa Jarnoth. Im Cafe des Amtsrichterhauses gibt es selbst gebackenen Kuchen und Getränke.

Erstmals gibt es auch eine Ausstellung auf dem Gelände des Golfclubs Brunstorf an der Bundesstraße. Die „Frühlingsträume“ halten Einzug in den Golf & Country Club und feiern dort Premiere mit rund 100 Ausstellern. Bislang fand die Schau über viele Jahre in Friedrichsruh statt. Das Spektrum der Angebote reicht vom kunstvoll gefertigten Osterei bis zu den neuesten Modetrends.

Newsletter für Lauenburg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Golf & Country Club Brunstorf erfüllt „Frühlingsträume“

Außerdem gibt es hochwertiges Kunsthandwerk, Gartenmöbel, Floristik und Pflanzenvielfalt für Haus und Garten, Kunst, Schmuck, Naturkosmetik, Antiquitäten, Holzprodukte, Wohnaccessoires, Kamine, Strandkörbe, internationale Spezialitäten und Vieles mehr. Dazu gibt es Live-Musik mit der Band Musiküsse und dem Walking Act Golden Sugarbirds sowie Chill-out-Musik. Für Kinder steht eine Schatzsuche auf dem Programm. Kostenlose Parkplätze stehen auf dem Gelände zur Verfügung. Der Eintritt beträgt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre können die Schau kostenlos besuchen. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Aber auch Flohmarkt-Freunde kommen am nächsten Wochenende auf ihre Kosten: Der beliebte Flohmarkt „Flohmaxx“, den es seit 2008 in Schwarzenbek veranstaltet wird, geht auf dem Gelände vor dem Hagebaumarkt und bei Edeka am Hans-Koch-Ring am Sonntag, 2. April, in eine neue Auflage. Die Stände haben von 10 bis 16 Uhr geöffnet.