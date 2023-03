Geesthacht: Polizei sucht mit Hund nach verschwundenem Patienten

Im Geesthachter Krankenhaus verschwand ein Mann. Der Hund führte die Beamten in die City. Am Busbahnhof endete die Suche.

Die Polizei suchte in Geesthacht am Freitagabend mit einem Spürhund in der Innenstadt nach einem verschwundenen Patienten aus dem Johanniter-Krankenhaus.

Geesthacht. Hunde sind beim Johanniter-Krankenhaus aus hygienischen Gründen sonst eher nicht so gern gesehen. Das war am Freitagabend, 17. März, anders. Ein Patient war aus der Klinik am Runden Bergeverschwunden, die Polizei rückte mit einem Suchhund an. Der braune Malinois-Rüde – ein belgischer Schäferhund – nahm gegen 17.30 Uhr die Spur des jungen Mannes auf, führte fünf Beamte zur Kreuzung am Ziegenkrug und weiter an der Berliner Straße entlang Richtung Stadion. Polizeiwagen flankierten die Suche auf der Straße, hinderten Autofahrer immer mal wieder an der Weiterfahrt. Die Störungen wirkten sich auf den Feierabendverkehr aber nur gering aus.

Von der Sportanlage aus wechselte der Trupp bei Lidl auf die andere Straßenseite, der Hund zog schnüffelnd ein Stück weit in die Rathausstraße hinein. Eine falsche Fährte, bemerkte der Malinois schnell, machte kehrt und bog lieber in die Norderstraße ab. Am ZOB verlor sich die Spur. Für die Hundeführer ein Zeichen, dass der Patient in einen Bus gestiegen war. Die Suche wurde schließlich abgebrochen. Aufgegriffen wurde er dann später in Bremen, dorthin hatte er offenbar eine Beziehung. Mittlerweile befindet sich der Mann wieder wohlbehalten im Krankenhaus.

Sachschaden nach einem Autounfall beträgt etwa 9000 Euro

Es war nicht der einzige Einsatz der Polizei am Freitag. Bereits um 11 Uhr kam es am Ziegenkrug zu einem Unfall. Eine Mecklenburgerin (62) übersah in ihrem Nissan Qashqai beim Linksabbiegen einen Geesthachter (36) in einem Audi A 6. Der Sachschaden beträgt etwa 9000 Euro. Der Nissan wurde abgeschleppt, der Audi blieb fahrbereit.

Gegen 21 Uhr fiel einer Polizeistreife im Farmsener Weg der seltsame Fahrstil eines Fordfahrers auf, der in Richtung Oberstadt unterwegs war. Sie hielt den 44-Jährigen an. Er roch nach Alkohol. Auf dem Revier wurde dem Mann von einem Arzt Blut entnommen, um den Promillewert festzustellen. Ob der Geesthachter überhaupt im Besitz eines Führerscheines ist, wird ebenfalls geprüft.