Messe Geesthacht: Handleser findet „die Karte deines Lebens“

Geesthacht. Die „Messe für Körper, Geist und Seele“ in Geesthacht öffnet wieder ihre Türen. Am Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. März, sind rund 50 Ausstellerinnen und Aussteller im Saal 4 der Tanzgiesellschaft in der Wärderstraße 8 zu Gast. Sie bieten viele Informationen zu den Themen Wellness, Gesundheit und Spiritualität, machen Vorführungen oder stehen auch einfach „für ein nettes Gespräch zur Verfügung“, wie Veranstalterin Gabriele Schütze-Buzello sagt.

Los geht’s am Sonnabend um 11 Uhr mit einer Tanzübung der Sportwissenschaftlerin Sabine Hirth. Sie trommelt, sie tanzt, sie ruft alle auf, mitzumachen. Das Ziel: sich mit dem Körper und dem Herzen Mutter Erde näher zu fühlen. Thomas Eberle, Inhaber von Surya Music in Kisdorf, benutzt die meditativen Töne seiner Klangschalen, um Gäste das Prinzip der Heilung mittels Klangmassagen zu vermitteln. Am Sonntag liest Lebensberater Jörg Rasch Besuchern aus den Händen; nach seinen Worten findet jeder in den eigenen Handflächen „die Karte seines Lebens“.

Esoterik Geesthacht: Handleser und Kartenleger kommen

Auf dem Programm stehen auch etliche Vorträge: Am Sonntag erzählt Astro- und Hypnosecoach Nistara Brigitte Rothfischer den Zuhörerinnen und Zuhörer von ihrer Welt der Tierkreise, Planeten und Häuserkreise in der Astrologie. Außerdem gibt es Tests, die zeigen sollen, welche Edelsteine energetisch zu wem passen, Kartenlegen und Aurafotografie, bei der die eigene Aura fotografiert werden soll, um sie sichtbar für das Auge zu machen.

Tombolalose kosten einen Euro

Wer Hunger und Durst hat, kann bei Kuchen, frisch gebackenen Waffeln und Kaffee eine Pause auf der Terrasse machen. Wie bei den vorherigen Messen gibt es auch dieses Mal wieder eine Tombola. Lose kosten 1 Euro, und die gesamten Einnahmen werden an „Hörer helfen Kindern“ gespendet, einen vom Sender Radio Hamburg initiierten Verein.

Die Messe ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Sie findet zweimal im Jahr statt, außer im Frühling auch im Herbst. Der nächste Termin wird am 9. und 10. September sein. Tagestickets kosten 6 Euro, ein Zwei-Tagesticket 10 Euro. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Zum kompletten Programm geht’s hier.