Hofladen Buhk wird Kiebitz-Markt: Countdown zur Eröffnung läuft

Geesthacht. Im letzten Haus von Geesthacht vor dem Ortsausgang nach Hamburg mit der Anschrift Besenhorst 29 herrscht aktuell Hochbetrieb. Regale werden aufgebaut und Waren eingeräumt. Die Zeit bis zur Neueröffnung des Kiebitz-Markts ist knapp bemessen, muss aber reichen. Am Sonnabend, 4. März, geht der Verkauf im ehemaligen Hofladen Buhk unter anderer Flagge, aber mit ähnlicher Angebotspalette weiter.

Am Eröffnungstag gibt es von 9 bis 14 Uhr einige Sonderaktionen und auch einen Stand mit Wurst und Getränken. Diese Einnahmen werden dem Geesthachter Tierheim gespendet. Kunden können derweil die Qualität ihrer Gartenerde mittels eines ph-Wert-Tests ermitteln lassen, um dem Boden die richtigen Nährstoffe zukommen lassen zu können, damit Blumen oder Gemüse richtig wachsen. „Ein Einwegglas mit Erde reicht, um den Boden zu testen. Am besten entnimmt man die Erde aus zehn Zentimetern Tiefe“, rät Marktleiterin Franziska Meyer.

Kiebitz-Markt steht vor der Neueröffnung

Zudem gibt es eine Pflanzaktion für Töpfe oder Stiefel vor Ort – die erste Primel gibt es kostenlos. Auf alle Artikel, die in eine gestellte Einkaufstüte passen, gibt es 20 Prozent Rabatt (Lebensmittel sind ausgenommen). Auch Blumenerde gibt es vergünstigt. Bestellungen können auch über eine kostenlose Hotline (0800/1201120) aufgegeben werden. Die Anlieferung erfolgt im Sprinter. Die Öffnungszeiten des Kiebitz-Markts sind montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Das Angebot umfasst 3000 Artikel.

Kiebitz-Märkte sind eine Franchisekette mit 138 Läden in Deutschland. Einer der Partner ist die Rudolf Peters Landhandel GmbH aus Roydorf bei Winsen/Luhe. Diese betreibt Kiebitz-Märkte in Büchen in der Pötrauer Mühle sowie in Marschacht, Winsen, Lüneburg und Buchholz. Das Geschäft in Geesthacht ist Nummer sechs.