Eigentlich sollte die Turmkombination Basel in den Farben des Oberstadttreffs Blau und Gelb bereits im Sommer aufgebaut sein. Wegen Lieferschwierigkeiten konnte das erst jetzt passieren, sodass die Kinder der Awo-Kita Sonnenschein statt in T-shirts in dicken Jacken das Spielgerät einweihen.