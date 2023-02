Alfred-Nobel-Schule in Geesthacht: Schnuppertag für angehende Abiturienten

Wer in Geschichte sein Abitur schreiben will, kann dies an der ANS in Geesthacht tun. Doch nicht jedes Fach wird jedes Jahr angeboten.

Geesthacht. Der Schnuppernachmittagan der Alfred-Nobel-Schule (ANS) in Geesthacht am Dienstag, 7. Februar (15.30 bis 17 Uhr), richtet sich nicht nur an künftige Fünftklässler, sondern ist explizit auch für angehende Oberstufenschüler gedacht, wie Oberstudienrätin Regina Reinhardt betont. „Was viele nicht wissen: An unserer Schule gibt es nicht nur Naturwissenschaften als Profil, sondern seit einigen Jahren auch ein Geschichtsprofil“, sagt Reinhardt.

In Zeiten der Profil-Oberstufe wird das erste Fach je nach Angebot der Schule gewählt und darin auch eine große Abiturprüfung geschrieben. Die übrigen Fächer ergeben sich aus dem Profil-Fach. Deutsch und Mathe müssen zwingend weiter belegt werden.

Schüler wechseln aus Wentorf und Schwarzenbek an die ANS

Jedoch wird nicht in jedem Jahr an jeder Schule jedes Fach angeboten. Wer beispielsweise unbedingt Geschichte nehmen will, muss gegebenenfalls die Schule wechseln. Die ANS bekommt in der Oberstufe häufiger Zulauf vom Otto-Hahn-Gymnasium, aber auch aus Wentorf oder Schwarzenbek. „Leute, traut euch“, wirbt Regina Reinhardt. Wer sich für Geschichte interessiert: Zusammen mit ihrer 11. Klasse hat die Lehrerin eine Ausstellung zum Thema „Mittelalter und Hanse“ vorbereitet.